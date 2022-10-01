ФРГ, Дания и Швеция запланировали расследовать ЧП на «Северных потоках»

Германия, Дания и Швеция заявили о планах совместно расследовать ЧП на «Северных потоках»

Для расследования ситуации с «Северными потоками» Германия, Дания и Швеция хотят сформировать совместную следственную группу в соответствии с законодательством ЕС

Фото: Zuma / TASS

Германия будет помогать Дании и Швеции в расследовании взрывов на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом сообщила глава немецкого МВД Нэнси Фезер в интервью газете BILD.

«С моими коллегами достигнута договоренность: теперь мы хотим сформировать совместную следственную группу в соответствии с законодательством ЕС, в которую все три государства направят своих следователей», — подчеркнула она.

Помимо этого Германия вместе с Польшей, Данией и Швецией начала осуществлять патрулирование в море «в тесной координации друг с другом». По ее словам, немецкая сторона задействовала все имеющиеся силы и корабли федеральной полиции.

Фезер подчеркнула, что атака на европейскую энергетическую инфраструктуру должна быть раскрыта, что требует опыта военно-морского флота, полиции и разведки. По словам МВД Германии, защита критически важной инфраструктуры является наивысшим приоритетом.

Компания-оператор Nord Stream AG 26 сентября зафиксировала падение давления в обеих нитках «Северного потока», а также в одной из ниток «Северного потока-2». В последнем была обнаружена дыра.

Утечку газа зафиксировали в Балтийском море в районе острова Борнхольм, который принадлежит Дании и находится недалеко от Швеции. Сейсмологи Дании и Швеции, в исключительных экономических зонах которых случилось ЧП, зафиксировали мощные взрывы.

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«Газпром» 30 сентября сообщил, что в трех нитках двух газопроводов на момент аварии находилось 800 млн куб. м газа. Сроки возобновления работоспособности «Северных потоков» сейчас оценить невозможно, заявил представитель компании Сергей Куприянов.

Москва и некоторые страны Запада полагают, что работу газопроводов могли саботировать. Президент России Владимир Путин обвинил в случившемся «англосаксов». «Всем же очевидно, кому это выгодно. Кому выгодно, тот и сделал», — сказал он. Белый дом после этого исключил причастность к авариям одной из стран — членов НАТО.