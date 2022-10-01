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Белый дом исключил ответственность НАТО за взрывы на «Северных потоках»

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Соединенные Штаты исключают причастность к авариям одной из стран-членов НАТО, заявил в ходе брифинга помощник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан.

Помощника президента спросили, допускают ли в Вашингтоне, что ответственность за взрывы на газопроводах несет одно из европейских государств.

«Наша оценка состоит в том, что ни одна из стран НАТО к этому не причастна», — ответил он.

Салливан назвал случившееся «диверсией», но подчеркнул, что Соединенные Штаты не будут спешить с выводами насчет ответственной стороны. По его словам, взрывы произошли на глубине 70-80 м.

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Взрывы на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября. Позднее оператор обоих проектов — «дочка» «Газпрома» Nord Stream AG, заявила, что они вызвали беспрецедентные нарушения на трех нитках газопроводов. В особых экономических зонах Дании и Швеции нашли четыре утечки.

Москва и некоторые страны Запада полагают, что работу газопроводов могли саботировать. Президент России Владимир Путин назвал случившееся «беспрецедентной диверсией, по сути — актом международного терроризма» и обвинил «англосаксов» в причастности к аварии. По словам главы государства, взрывы произвели те, кому они выгодны. Постпред России при ООН Василий Небензя счел основным выгодополучателем США, так как страны Европы «попадают в зависимость от более дорогого и крайне ненадежного поставщика».

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«Американские поставщики сжиженного газа должны праздновать кратное увеличение поставок СПГ на европейский континент. А с политической точки зрения — разорвана последняя нитка, обеспечивающая самостоятельность ЕС в области энергетики», — сказал дипломат.

30 сентября глава российской службы Внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин Сергей Нарышкин заявил, что у России есть «некоторые материалы, которые указывают на западный след в организации и проведении этого террористического акта». Однако председатель Совбеза Николай Патрушев опроверг его заявление и сказал, что у Москвы нет доказательств причастности спецслужб стран Запада к авариям на газопроводах.

Госсекретарь США Энтони Блинкен называл предположения Москвы о причастности стран Запада ко взрывам возмутительными. «Мне действительно нечего возразить на абсурдные утверждения президента Путина о том, что мы или наши партнеры или союзники каким-то образом ответственны за это», — говорил он. Глава Госдепа заверил, что Вашингтон будет стараться установить причины аварии и обнародует данные, когда, это сделает.

Теги
Джейк Салливан Белый дом США НАТО Северный поток
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