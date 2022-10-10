Швеция отказалась передать России итоги расследования взрывов Nord Stream

Премьер Швеции Андерссон: Россия и «Газпром» не получат итоги расследования по Nord Stream

Выводы Швеции по взрывам на «Северных потоках» конфиденциальны, их не станут передавать Москве, пообещали в Стокгольме. Власти королевства назвали произошедшее «грубым саботажем». Путин счел, что за взрывами стоят «англосаксы»

Фото: Johan Nilsson / Keystone Press Agency / Global Look Press

Российские власти и «Газпром» не получат от Швеции результаты расследования взрывов на газопроводах «Северный поток», которые произошли в шведской экономической зоне. Об этом заявила премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон, передает Reuters. Ранее об участии Москвы в выяснении обстоятельств произошедшего попросил премьер Михаил Мишустин.

«Наши предварительные расследования носят конфиденциальный характер, и это, конечно, относится и к этому делу», — рассказала глава шведского правительства.

При этом Стокгольм не вправе запрещать российским кораблям посещать место взрыва после завершения осмотра места инцидента, продолжила Андерссон. Она указала, что экономическая зона страны не является той территорией, которой Швеция распоряжается.

Шведская Служба госбезопасности (СЭПО) объявила о завершении расследования аварий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» в Балтийском море в четверг, 6 октября. Следователи пришли к выводу, что на трубопроводах произошли взрывы, которые привели к серьезным повреждениям. Стокгольм подтвердил подозрения в «серьезном саботаже» на «Северных потоках». Ранее саботажем назвали произошедшее Польша, Норвегия, Германия и Дания.

Video

Российская сторона уверена, что взрывы организовали «англосаксы», такую точку зрения озвучил президент Владимир Путин. «Англосаксам уже мало санкций, они перешли к диверсиям», — полагает он. Президент России считает, что те «фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры». Кремль сообщил, что Москву привлекать к расследованию произошедшего не собираются, назвав такое положение дел вызывающим сожаление. «Мы не считаем возможным проведение каких-то объективных расследований без участия российской стороны», — сказал представитель президента Дмитрий Песков.