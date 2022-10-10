Швеция отказалась передать России итоги расследования взрывов Nord Stream

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 октября
EUR ЦБ: 60,8 (+0,83) Инвестиции, 16:09
Курс доллара на 11 октября
USD ЦБ: 62,31 (+1,07) Инвестиции, 16:09
Как снизить число нетрезвых водителей на дорогах Партнерский проект, 23:23
В МИДе увидели в мирных призывах США попытку нанести поражение России Политика, 23:11
Байден пообещал Зеленскому поставить современные ПВО Политика, 23:07
Как объемы торгов юанем впервые обогнали доллар. Инфографика Финансы, 23:00
Как отучить молодежь от покупки сигарет Партнерский проект, 22:55
Мильнер отказался от гражданства России Политика, 22:43
России отказали в тайном голосовании по референдумам на Генассамблее ООН Политика, 22:33
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Госагентства сообщили о взрывах в небе над Херсоном Политика, 22:32
ABC и CNN сообщили об атаке «хакеров из России» на сайты аэропортов США Технологии и медиа, 22:28
Почему в лифтах необходимо видеонаблюдение Партнерский проект, 22:27
EUobserver узнал о проекте резолюции ООН с призывом к диалогу с Россией Политика, 22:21
Швеция отказалась передать России итоги расследования взрывов Nord Stream Политика, 22:12
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 22:08
Взрывы в городах Украины. Главное Политика, 22:04
Политика ,  
0 

Швеция отказалась передать России итоги расследования взрывов Nord Stream

Премьер Швеции Андерссон: Россия и «Газпром» не получат итоги расследования по Nord Stream
Выводы Швеции по взрывам на «Северных потоках» конфиденциальны, их не станут передавать Москве, пообещали в Стокгольме. Власти королевства назвали произошедшее «грубым саботажем». Путин счел, что за взрывами стоят «англосаксы»
«Газпром» GAZP ₽164,1 -15,91% Купить
Фото: Johan Nilsson / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Johan Nilsson / Keystone Press Agency / Global Look Press

Российские власти и «Газпром» не получат от Швеции результаты расследования взрывов на газопроводах «Северный поток», которые произошли в шведской экономической зоне. Об этом заявила премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон, передает Reuters. Ранее об участии Москвы в выяснении обстоятельств произошедшего попросил премьер Михаил Мишустин.

«Наши предварительные расследования носят конфиденциальный характер, и это, конечно, относится и к этому делу», — рассказала глава шведского правительства.

При этом Стокгольм не вправе запрещать российским кораблям посещать место взрыва после завершения осмотра места инцидента, продолжила Андерссон. Она указала, что экономическая зона страны не является той территорией, которой Швеция распоряжается.

Шведская Служба госбезопасности (СЭПО) объявила о завершении расследования аварий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» в Балтийском море в четверг, 6 октября. Следователи пришли к выводу, что на трубопроводах произошли взрывы, которые привели к серьезным повреждениям. Стокгольм подтвердил подозрения в «серьезном саботаже» на «Северных потоках». Ранее саботажем назвали произошедшее Польша, Норвегия, Германия и Дания.

Video

Российская сторона уверена, что взрывы организовали «англосаксы», такую точку зрения озвучил президент Владимир Путин. «Англосаксам уже мало санкций, они перешли к диверсиям», — полагает он. Президент России считает, что те «фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры». Кремль сообщил, что Москву привлекать к расследованию произошедшего не собираются, назвав такое положение дел вызывающим сожаление. «Мы не считаем возможным проведение каких-то объективных расследований без участия российской стороны», — сказал представитель президента Дмитрий Песков.

Читайте на РБК Pro
Как перестать «залипать» на бесконечном чтении плохих новостей
Как убеждать аудиторию и оппонентов с помощью инструментов Аристотеля
В Китае — кризис недвижимости и «плохих» долгов. Что будет с рынком акций
Что ситуация в США говорит о будущем мировой экономики — The Economist

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Северный поток Швеция
Материалы по теме
В Дании остров рядом с «Северным потоком» остался без электричества
Политика
Путин обвинил Украину в подготовке терактов на АЭС и «Турецком потоке»
Политика
Spiegel узнал позицию полиции Германии по взрывам на «Северных потоках»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter