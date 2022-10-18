Кремль назвал абсурдным обвинение России в ЧП на «Северных потоках»
То, что Германия и Дания возлагают на Россию ответственность за взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», абсурдно, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«По-прежнему можно только выразить сожаление, что весь процесс расследования проходит в весьма закрытом режиме, без допуска России… Главное, что то, как это выглядит с публичного ракурса — по заявлениям, которые мы слышим из Германии, Дании, — это расследование априори подгоняется под то, чтобы ответственность возложить на Россию. Это абсурдно», — сказал Песков.
Трубопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» были повреждены в конце сентября. Авария произошла в исключительной экономической зоне Дании и Швеции. Президент России Владимир Путин заявил, что взрывы на трубопроводах организовали «англосаксы», которым это было «выгодно». Белый дом причастность стран НАТО к аварии исключил.
Изначально совместным расследованием собирались заниматься Германия, Дания и Швеция, однако позже, по данным источников немецкого телеканала ARD, решили вести его по отдельности.
В начале октября следователи Швеции пришли к выводу, что на газопроводах произошли взрывы, которые привели к серьезным повреждениям. Кроме того, Стокгольм подтвердил подозрения в «серьезном саботаже».
Немецкие следователи заявили, что не смогли установить причастных к аварии на газопроводах, но они исходят из того, что за взрывами стоит Россия, узнала газета The Wall Street Journal.
18 октября шведская газета Expressen опубликовала снимки разрушенного участка «Северного потока». На фото видно, что в результате взрыва трещины образовались и на морском дне. По данным газеты, сила взрыва была эквивалентна землетрясению 2,3 балла по шкале Рихтера.