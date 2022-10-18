Кремль назвал абсурдным обвинение России в ЧП на «Северных потоках»

Песков назвал абсурдным возложение на Россию ответственности за ЧП на «Северных потоках»

Ранее немецкие следователи заявили, что не смогли установить причастных к аварии на газопроводах, но они исходят из того, что за диверсией стоит Россия, узнала The Wall Street Journal

Утечка на газопроводе «Северный поток» (Фото: Министерство обороны Дании / XinHua / Global Look Press )

То, что Германия и Дания возлагают на Россию ответственность за взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», абсурдно, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«По-прежнему можно только выразить сожаление, что весь процесс расследования проходит в весьма закрытом режиме, без допуска России… Главное, что то, как это выглядит с публичного ракурса — по заявлениям, которые мы слышим из Германии, Дании, — это расследование априори подгоняется под то, чтобы ответственность возложить на Россию. Это абсурдно», — сказал Песков.

Трубопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» были повреждены в конце сентября. Авария произошла в исключительной экономической зоне Дании и Швеции. Президент России Владимир Путин заявил, что взрывы на трубопроводах организовали «англосаксы», которым это было «выгодно». Белый дом причастность стран НАТО к аварии исключил.

Изначально совместным расследованием собирались заниматься Германия, Дания и Швеция, однако позже, по данным источников немецкого телеканала ARD, решили вести его по отдельности.

В начале октября следователи Швеции пришли к выводу, что на газопроводах произошли взрывы, которые привели к серьезным повреждениям. Кроме того, Стокгольм подтвердил подозрения в «серьезном саботаже».

Немецкие следователи заявили, что не смогли установить причастных к аварии на газопроводах, но они исходят из того, что за взрывами стоит Россия, узнала газета The Wall Street Journal.

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18 октября шведская газета Expressen опубликовала снимки разрушенного участка «Северного потока». На фото видно, что в результате взрыва трещины образовались и на морском дне. По данным газеты, сила взрыва была эквивалентна землетрясению 2,3 балла по шкале Рихтера.