Швеция отказалась делиться с ФРГ секретными данными по «Северному потоку»

Швеция не будет делиться с Германией секретными данными по взрыву на «Северном потоке»

Данные Швеции по расследованию взрывов на «Северных потоках» связаны с нацбезопасностью, их не станут передавать Дании и Германии, рассказали в следствии. Ранее Стокгольм отказался поделиться данными с Россией, МИД выразил протест

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Швеция не станет создавать Совместную следственную группу (JIT) для расследования взрывов на проектах «Северный поток», поскольку тогда Стокгольм был бы обязан делиться с Берлином и Копенгагеном собственными результатами расследования, считающимися секретными. Об этом Reuters заявил шведский прокурор Матс Юнгквист, расследующий инцидент.

«В нашем расследовании есть информация, которая является конфиденциальной и напрямую связано с национальной безопасностью», — сказал Юнгквист.

Шведская служба безопасности при этом отметила, что сотрудничает с другими ведомствами, в том числе международными в рамках шведского уголовного расследования. Глава правительства Швеции Магдалена Андерссон отвергла данные о том, что королевство отказывается вести расследование вместе с Берлином и Копенгагеном. «Нет, насколько я понимаю, это неправда. Мы работаем вместе с Германией и Данией в этом вопросе», — заверила она.

Ранее об отказе Швеции сформировать совместную с Данией и Германией следственную группу из-за нежелания раскрывать секретную информацию сообщила немецкая газета Der Spiegel со ссылкой на источники. По словам собеседников, уровень секретности данных были слишком высок для его передачи другим государствам.



По данным немецкой ARD, отказались проводить совместное расследование также Дания и Германия. Созданная для изучения обстоятельств ЧП следственная группа из специалистов трех стран распущена. Каждая сторона расследует происшествие по отдельности, отметили источники.

Совместные следственные группы считаются одним из наиболее передовых инструментов, используемых в международном сотрудничестве по уголовным делам, сказано на сайте Евроюста.

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Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» произошли в конце сентября, это привело к утечкам топлива. Разрушения выявили на обеих нитках первого и на одной нитке второго. Российский президент Владимир Путин счел произошедшее актом международного терроризма и «опаснейшим прецедентом», обвинив в этом «англосаксов». «Всем же очевидно, кому это выгодно», — считает Путин.

Правительство США исключило причастность стран НАТО к произошедшему, несмотря на стремление американских властей не допустить ввода «Северного потока-2» в эксплуатацию. В Швеции (взрывы произошли в ее экономической зоне) и Польше назвали произошедшее саботажем, схожего мнения придерживаются следователи ФРГ, рассказывали собеседники Der Spiegel. По данным ARD, на сделанных подводным беспилотником бундесвера кадрах заметна восьмиметровая дыра на трубопроводе.

Швеция также отказалась поделиться результатами расследования с Россией, сославшись на секретность информации. В российском МИДе выразили в связи с этим протест, указав, что Москва не признает «псевдорезультаты» расследования, которое будет вестись без специалистов из России.

В российском правительстве сочли, что взрывы «обнулили энергетическую безопасность» Европы. «Те, кто задумал и провел эту террористическую акцию, тот просто вверг Европу в энергетическую бедность, скажем так», — подчеркнул вице-премьер Александр Новак.