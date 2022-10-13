МИД объявил демарш ФРГ, Дании и Швеции из-за расследования по Nord Stream

МИД напомнил, что премьер Михаил Мишустин еще 5 октября попросил власти Германии, Швеции и Дании привлечь Россию к расследованию взрывов на «Северных потоках», однако в этом было отказано

Утечка газа на газопроводе «Северный поток» (Фото: Береговая охрана Швеции / XinHua / Global Look Press )

Послам Германии, Дании и Швеции в Москве объявили демарш из-за отказа привлечь к расследованию ЧП на «Северных потоках» Россию, сообщает МИД.

В министерстве подчеркнули, что в последние дни в МИД России были вызваны главы дипломатических миссий Германии, Дании и Швеции, которым было «высказано недоумение» в связи с отсутствием реакции на направленное еще 5 октября обращение премьер-министра Михаила Мишустина по поводу привлечения представителей компетентных ведомств нашей страны и ПАО «Газпром» к проводимому расследованию.

«В случае отказа в допуске российских экспертов к текущим следственным действиям в Москве будут исходить из того, что упомянутым странам есть что скрывать либо они покрывают исполнителей этих террористических актов. Россия, разумеется, не признает никакие «псевдо­результаты» такого расследования, если в нем не будут участвовать российские специалисты», — говорится в сообщении МИДа.

В конце сентября на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» произошли взрывы. Разрушения были зафиксированы на обеих нитках первого и на одной нитке второго. Президент России Владимир Путин тогда заявил, что диверсию на газопроводах организовали «англосаксы», сославшись на то, что им это выгодно.

3 октября «Газпром» сообщил, что давление в поврежденных нитках стабилизировалось, утечки газа прекратились. В компании рассказали, что работают над снижением давления в последней уцелевшей трубе, откачивая оттуда газ. «Это позволит безопасно провести обследование целостности нитки В, а также снизить потенциальные экологические риски при возможных утечках газа», — объясняли в «Газпроме».

Расследованием взрывов занимаются Дания и Швеция, в исключительных экономических зонах которых произошло ЧП. 6 октября шведская Служба государственной безопасности (СЭПО) подтвердила саботаж на газопроводах в исключительной экономической зоне страны. В то же время окончательные итоги расследования Швеция отказалась передавать России, посокльку те носят конфиденциальный характер. Посол России в Дании Владимир Барбин ранее также говорил, что обращения о подключении представителей российской стороны и ПАО «Газпром» к расследованию оставлены датской стороной без удовлетворения.

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До начала военной спецоперации на Украине Россия обеспечивала около 45% потребностей Евросоюза в газе.

Накануне, 12 октября, Путин заявил, что Москва готова поставлять российский газ в страны Европы осенью и ближайшей зимой по неповрежденной ветке «Северного потока-2», однако решение по этому вопросу остается за ЕС. Он указал, что мощность уцелевшей после взрывов нитки «Северного потока-2» составляет 27,5 млрд куб. м ежегодно, что составляет примерно 8% всего газового импорта в Евросоюзе.



Ранее о том, что Россия готова поставлять газ по уцелевшей нитке «Северного потока-2», говорил вице-премьер Александр Новак. «Если будут приняты соответственные решения европейскими коллегами о необходимости поставок газа для европейских потребителей по данному газопроводу, будут проведены все необходимые юридические формальные процедуры для запуска, мы будем готовы обеспечивать поставку по данному маршруту», — указывал он.



Сертификация «Северного потока-2» в Европе была приостановлена в конце февраля, после признания Россией независимости ДНР и ЛНР.