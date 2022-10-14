ARD узнал об отказе трех стран вместе изучать ЧП на «Северных потоках»

Германия, Швеция и Дания отказались от идеи расследовать произошедшее совместно и распустили общую следственную группу. Немецкие специалисты подтвердили, что четыре утечки возникли в результате взрывов

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Германия, Дания и Швеция решили отказаться от совместного расследования аварий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», сообщает ARD со ссылкой на правительственные источники. Созданная для изучения обстоятельств ЧП следственная группа из специалистов трех стран распущена.

По данным телеканала, сначала от совместного расследования отказалась Швеция, затем — Дания. Теперь каждая из трех стран работает по отдельности.

Немецкая группа сделала с помощью подводного дрона бундесвера снимки, на которых виден масштаб повреждений. По данным следствия, такие серьезные разрушения могли возникнуть только в результате взрыва. Всего зафиксировано четыре повреждения (по две пробоины на каждом из трубопроводов), не пострадала лишь одна нитка «Северного потока-2», подтвердили эксперты.

Утечки на «Северных потоках» были обнаружены в конце сентября, шведские и датские сейсмологи сообщили о мощных взрывах на месте аварий. Власти ФРГ, Дании, Норвегии и Швеции назвали ЧП саботажем.

Россию к расследованию не привлекли, из-за чего МИД 13 октября объявил послам Германии, Дании и Швеции демарш. «В случае отказа в допуске российских экспертов к текущим следственным действиям в Москве будут исходить из того, что упомянутым странам есть что скрывать либо они покрывают исполнителей этих террористических актов. Россия, разумеется, не признает никакие «псевдо­результаты» такого расследования, если в нем не будут участвовать российские специалисты», — предупредили в ведомстве.

Президент России Владимир Путин обвинил в диверсии «англосаксов» и назвал взрывы на газопроводах «опаснейшим прецедентом».