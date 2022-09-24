Что произошло за последние семь месяцев в России и мире — в инфографике РБК

Специальная военная операция

23 сентября в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях начались референдумы о присоединении к России. Они продлятся до 27 сентября.

22 сентября Минобороны сообщило о состоявшемся накануне обмене пленными, в результате которого вернулись 55 российских военных. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, Украине передали 215 человек, а России — 56, среди которых украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук. По заявлению Киева, среди вернувшихся на Украину командиры батальона «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен).

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Министр обороны Сергей Шойгу пояснил, что мобилизация затронет чуть больше 1% от общего мобилизационного ресурса — 300 тыс. резервистов.

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21 сентября Шойгу раскрыл потери России с начала спецоперации — 5937 погибших.

15 сентября в Еврокомиссии сообщили, что на Украину вернулись около 5 млн беженцев.

10 сентября Минобороны сообщило о перегруппировке в районах Балаклеи и Изюма «для наращивания усилий на Донецком направлении».

Что произошло в экономике

Сколько санкций ввели против России

Что россияне думают о риске внешней угрозы

Как меняется рейтинг президента

Как в эти месяцы политики общались друг с другом

Что произошло со СМИ

5 сентября Басманный суд Москвы по иску Роскомнадзора аннулировал лицензию «Новой газеты». Иск ведомство объяснило непредоставление устава редакции в установленный срок. 15 сентября Верховный суд отозвал лицензию у сайта издания.