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Глава Еврокомиссии сообщила о возвращении на Украину 5 млн беженцев

Фото: Daniel Cole / AP
Фото: Daniel Cole / AP

С начала спецоперации в Европу выехали свыше 8 млн украинцев, но более половины из них вернулись назад на Украину, сообщила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время своего третьего визита в Киев 15 сентября, передает «Укринформ».

«Многие украинцы уже вернулись. Около 5 млн уже вернулись в Украину», — рассказала она.

По словам фон дер Ляйен, Европа знает, как беженцы «хотят вернуться домой, строить Украину и превращать ее в преуспевающее государство».

Во время поездки глава ЕК объявила, что в октябре Украина получит €5 млрд макрофинансовой помощи от ЕС в виде займов. Как отмечает агентство, это будет уже восьмая программа поддержки, ее направят на закрытие первоочередных потребностей бюджета и поддержание финансовой стабильности Украины.

Фон дер Ляйен в третий раз с начала спецоперации приехала в Киев
Политика
Урсула фон дер Ляйен

По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), на 13 сентября в Европе зарегистрировано около 7 млн 300 тыс. беженцев. Более 1 млн зарегистрированы в Польше и Германии. По информации того же портала УВКБ, в России зарегистрированы более 2,5 млн украинских беженцев.

В управлении указывают, что с 24 февраля количество пересечений границы при выезде с Украины составило более 12 млн 660 тыс., в то время как в обратном направлении (с 28 февраля) — почти 5 млн 800 тыс.

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