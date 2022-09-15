Верховный суд лишил лицензии сайт «Новой газеты»

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Верховный суд отозвал лицензию у сайта «Новой газеты» по требованию Роскомнадзора, передает корреспондент ТАСС.

«Суд постановил административный иск Роскомнадзора о прекращении деятельности СМИ — электронного печатного издания «Новая газета» — удовлетворить», — сообщил судья.

В начале сентября газета лишилась регистрации, такое решения принял Басманный суд по требованию Роскомнадзора. В ведомстве сочли, что «Новая газета» в установленные законом о СМИ сроке не предоставила устав. Кроме того, газету обвинили в упоминании организаций-иноагентов без надлежащей маркировки. В «Новой газете» назвали это решение «уничтожением и убийством».

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