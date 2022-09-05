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Басманный суд лишил лицензии «Новую газету»

Главный редактор газеты, нобелевский лауреат Дмитрий Муратов назвал решение суда заказным и не имеющим законных оснований. «Новая газета» выходила с 1993 года, одним из ее акционеров был Михаил Горбачев
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Басманный суд Москвы по иску Роскомнадзора аннулировал лицензию «Новой газеты», сообщили РБК в пресс-службе суда. В соответствии с принятым решением регистрация издания «признана недействительной».

Роскомнадзор объяснял иск непредоставлением устава редакции в установленные законом о СМИ сроки. Помимо этого, газету обвинили в распространении на сайте издания материала с упоминанием организации — иностранного агента без надлежащей маркировки.

Главный редактор «Новой газеты», нобелевский лауреат Дмитрий Муратов заявил, что решение суда —«ничтожное, заказное, политическое». По его словам, оно не имеет законных оснований.

«Наша позиция была ясно сформулирована. Все документы мы подавали, и много лет назад. Будем обжаловать. Мы пройдем весь путь до конца, это точно», — сказал РБК Дмитрий Муратов.

Нобелевская речь Дмитрия Муратова. Видео
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Решение суда было вынесено спустя неделю после смерти бывшего президента СССР Михаила Горбачева, который помог группе журналистов, решивших в апреле 1993 года создать «Новую газету». Экс-глава государства владел долей в издании. На похоронах Горбачева 3 сентября Муратов шел перед гробом с его портретом.

За время существования «Новой газеты» погибли шесть ее сотрудников. Среди них — Анна Политковская, которую в 2006 году застрелили в подъезда ее дома в Москве. Заказчика этого преступления так и не установили.

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В октябре 2021 года Муратов был удостоен Нобелевской премии мира за «усилия по сохранению свободы мысли как непременного условия для демократии и мира».

Муратов сообщил, что сотрудники «Новой газеты» запустят журнал в России
Технологии и медиа
Дмитрий Муратов

С конца февраля «Новая газета» получила шесть уведомлений от Генпрокуратуры и Роскомнадзора с требованием удалить материалы с «недостоверной общественно значимой информацией». В марте, после принятия закона об уголовной ответственности за распространение фейков о действиях Вооруженных сил России, газета удалила материалы, связанные с конфликтом на Украине, и перестала освещать его.

Позднее, получив два предупреждения от Роскомнадзора из-за отсутствия маркировки иноагентов в материале, «Новая газета» приостановила выпуск бумажной и онлайн-версий до окончания военной операции на Украине.

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Екатерина Костина Екатерина Костина, Артем Филипенок Артем Филипенок
«Новая газета» Дмитрий Муратов СМИ журналистика Басманный суд Роскомнадзор Михаил Горбачев
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