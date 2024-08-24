Зачем глава МАГАТЭ поедет на Курскую АЭС

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси приедет на Курскую АЭС, чтобы оценить ее защищенность и угрозы безопасности. В последний раз он приезжал в Россию в марте. Тогда в фокусе внимания была другая атомная электростанция — Запорожская

Вид на Курскую АЭС (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на следующей неделе приедет в Россию, чтобы лично оценить ситуацию на Курской атомной электростанции (КАЭС) и «обсудить дальнейшие шаги, которые могут потребоваться для оценки ядерной безопасности и защищенности» этого объекта. Точная дата визита неизвестна, хотя представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов предположил, что он пройдет в начале недели. «Военная деятельность в окрестностях атомной электростанции представляет серьезный риск для ядерной безопасности», — приводит МАГАТЭ слова Гросси.

Курская АЭС — одна из четырех самых мощных станций в России, она обеспечивает электричеством 19 областей Центрального федерального округа, в частности, на 90% закрывает промышленные потребности Курской области. Расположена на левом берегу реки Сейм рядом с городом-спутником Курчатовым (его заложили в 1968 году в связи со строительством АЭС), что в 40 км к западу от Курска и в 60 км от границы с Украиной. Состоит из четырех реакторов типа РБМК-1000 — их постепенно вводили в эксплуатацию с 1976-го по 1985 год. К 2024 году два из них из эксплуатации вывели; третий и четвертый блоки будут работать до 2033 и 2035 годов соответственно. В 2018 году там начали строить Курскую АЭС-2 на новых реакторах типа ВВЭР-ТОИ. Общая мощность двух энергоблоков этой станции составит примерно 2,5 ГВт, что на 0,5 ГВт больше, чем в сумме у двух действующих энергоблоков. Заявленный срок службы новой станции — 60 лет. Первый энергоблок планировали запустить в декабре 2024 года. В августе на фоне режима ЧС, введенного из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), «Росатом» временно сократил число персонала на станции. В компании отметили, что на стройплощадке специалисты ведут работы в соответствии с графиком, а все системы строительства работают штатно.

По чьей инициативе Гросси едет на КАЭС

Исходя из сообщения МАГАТЭ, визит Гросси в Россию был согласован после того, как утром 22 августа Москва проинформировала агентство, что на территории КАЭС были обнаружены обломки дрона — они находились примерно в ста метрах от хранилища отработанного ядерного топлива. О том, что украинские силы пытались нанести удары по КАЭС, 22 августа на совещании по ситуации в Курской области заявил президент России Владимир Путин. «Международное агентство по атомной энергии проинформировано, они обещают сами приехать и прислать специалистов для оценки ситуации. Надеюсь, что в конце концов это будет с их стороны сделано», — сказал он.

Гросси, отвечая на вопрос The Financial Times, состоится ли визит по запросу Москвы, пояснил: «Я сказал, что, если они хотят, чтобы я сформулировал позицию МАГАТЭ [по ситуации вокруг КАЭС], у агентства должен быть доступ к станции. И они пригласили меня». В планах гендиректора МАГАТЭ пообщаться с персоналом АЭС, собрать свидетельства, что станцию уже атаковали, оценить состояние внешнего источника энергии и дорог на станцию — последнее важно с учетом того, что ВСУ разрушили несколько мостов через Сейм.

В последний раз Гросси приезжал в Россию в марте 2024 года — тогда в Сочи он обсуждал с Путиным ситуацию на Запорожской АЭС (ЗАЭС), которая находится под контролем России и в ведении «Росатома». В августе 2024 года глава МАГАТЭ констатировал, что ситуация с ядерной безопасностью на ЗАЭС снова ухудшилась: 11 августа на станции начался сильный пожар; в «Росатоме» заявили, что причиной стали удары двух украинских беспилотников. Президент Украины Владимир Зеленский возложил ответственность за это на Россию.

В начале марта 2022 года, вскоре после того, как ЗАЭС перешла под контроль России, Гросси сформулировал семь принципов ядерной безопасности, которые надо соблюдать, чтобы предотвратить аварии на АЭС в условиях боевых действий. 1. Физическая целостность объектов, будь то реакторы, топливные бассейны или хранилища радиоактивных отходов. 2. Полная исправность всех систем безопасности и защиты. 3. Возможность оперативного персонала обеспечивать безопасность станции и свободно принимать решения, не подвергаясь давлению. 4. Надежное внешнее электроснабжение всех ядерных объектов. 5. Бесперебойные цепочки поставок и транспорт на объект и обратно. 6. Эффективные системы радиационного контроля на объектах и за их пределами, а также аварийная готовность и меры реагирования. 7. Надежная связь с регулятором.

Что происходит вокруг КАЭС

Бои с ВСУ в Курской области продолжаются с 6 августа. С того момента глава «Росатома» Алексей Лихачев созвонился с главой МАГАТЭ дважды — обсуждали положение на Запорожской и Курской АЭС. По сообщению российской госкорпорации, во время второй беседы Лихачев сообщил, что ситуация вокруг обеих станций «продолжает ухудшаться». «Появилась информация о готовящейся провокации со стороны ВСУ в отношении указанных АЭС. За последние сутки количество сообщений и сигналов о подготовке данной провокации увеличилось кратно», — заявили в «Росатоме» 19 августа и сообщили, что Лихачев пригласил Гросси приехать в Курчатов и посетить КАЭС.

Российское Минобороны за два дня до этого заявило, что Москве «по независимым каналам» поступает информация, что ВСУ планирует ударить по КАЭС. «Целью данной провокации является обвинение Российской Федерации в «самообстреле» станции для создания оснований нанесения ударов по объектам атомной энергетики Украины», — сообщило военное ведомство и предупредило, что если такая атака случится, Россия немедленно примет «жесткие ответные военные и военно-технические меры». Киев информацию о возможных атаках на станцию не комментировал.

Это не первый случай, когда ситуацию на Курской АЭС обсуждают в контексте боевых действий. В 2022 году Путин заявил, что украинские спецслужбы совершили три затрагивающих работу КАЭС теракта, «неоднократно подрывая линии высокого класса напряжения электростанции». ФСБ сообщала, что диверсанты взорвали шесть опор линий электропередачи, которые ведут к АЭС. В июне 2023 года в Курчатове упал и взорвался беспилотник, в октябре того же года администрация КАЭС сообщила, что станцию пытались атаковать три украинских дрона. МИД России уточнил, что один из дронов был начинен взрывчаткой и врезался в склад ядерных отходов, а еще два упали на административные здания. В «Росэнергоатоме» сообщали РБК, что повреждения хранилища отработавшего ядерного топлива были некритичны и на работу станции не повлияли.