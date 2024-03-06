Зачем глава МАГАТЭ приезжал в Россию и встречался с Путиным Рафаэль Гросси назвал своим долгом обсудить ситуацию вокруг Запорожской АЭС

Президент России Владимир Путин после полуторалетнего перерыва встретился с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Целью поездки Гросси в Россию было обсуждение ситуации вокруг Запорожской АЭС

Рафаэль Гросси (Фото: Lisa Leutner / Reuters)

Что обсуждали глава МАГАТЭ и президент России

6 марта генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси в резиденции Бочаров Ручей (Сочи) встретился с президентом России Владимиром Путиным. Их предыдущая встреча состоялась в октябре 2022 года во время визита Гросси в Санкт-Петербург. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков перед нынешними переговорами заявил, что отношения Москвы с агентством «продолжают оставаться весьма конструктивными». «Да, там могут быть шероховатости, потому что Россия — крупная ядерная держава, которая очень ответственно относится к своему статусу, и эта ответственность России всегда получала высокую оценку со стороны МАГАТЭ», — сказал он.

Как и полтора года назад, главной темой разговора стала ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), которая с начала марта 2022 года находится под контролем России. С сентября того же года на станции присутствует миссия МАГАТЭ. Ее эксперты меняются согласно ротации, четыре раза АЭС посещал сам Гросси, который ведет параллельные переговоры с украинской и российской сторонами. «Все, что произошло с тех пор (встречи в Санкт-Петербурге. — РБК), показывает своевременность сегодняшней встречи и обсуждения. Времена сложные, есть вызовы. Эти вызовы мы будем обсуждать. Есть и чувствительные вопросы. И я ценю эту возможность и готов обсуждать с вами все эти темы», — заявил Гросси в начале встречи с Путиным. Накануне он сказал журналистам, что считает своим долгом обсудить с российским лидером положение на Запорожской АЭС.

Путин в своем вступительном слове ЗАЭС не упомянул. «Знаю, что у вас в повестке дня сегодняшней нашей встречи есть вопросы особенно чувствительные, важные. И мы, конечно, готовы к тому, чтобы обсуждать и делать все для того, чтобы обеспечить безопасность в любой точке, где мы так или иначе имеем отношение к ядерной энергетике», — сказал он и добавил, что Россия остается «одним из безусловных лидеров» в атомной энергетике и готова делиться своими наработками со всеми заинтересованными партнерами.

После встречи Гросси опубликовал в соцсети X (бывший Twitter) фото с переговоров и написал: «Важный обмен мнениями с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Сочи по вопросам ядерной безопасности и защиты ЗАЭС и другим глобальным проблемам нераспространения». Других деталей он не предоставил. Кремль закрытую часть встречи не комментировал.

До переговоров с Путиным глава МАГАТЭ провел очередные консультации с российской делегацией, которую возглавляет гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев (он тоже присутствовал на встрече в Бочаровом Ручье) и в которую входят представители Ростехнадзора, МИДа, Вооруженных сил и Росгвардии. По сообщению «Росатома», на консультациях обсуждали «перспективные направления развития ядерной энергетики в России и в мире», однако главной темой стала ситуация на Запорожской АЭС. Лихачев рассказал, что Россия делает для ее безопасной эксплуатации, а Гросси поделился итогами своей поездки на станцию 7 февраля; они договорились продолжать контакты.

По словам главы «Росатома», главное отличие этой встречи от предыдущих состояло в том, что она была посвящена «не только сегодняшнему дню, но и завтрашнему». «Мы говорили и о том, что нужно сделать, чтобы превратить Запорожскую станцию в работающую, какие шаги нужно предпринять, чтобы обеспечить ее безопасность не только в режиме остановок, как сейчас, но и в режиме активной эксплуатации», — сказал журналистам Лихачев (цитата по ТАСС). Глава МАГАТЭ назвал консультации «очень интенсивными и подробными».

Что Гросси говорил о ситуации на ЗАЭС

В начале февраля глава МАГАТЭ побывал на Украине; в Киеве он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, а затем отправился на Запорожскую АЭС. Гросси поблагодарил Зеленского «за незаменимую поддержку» усилий агентства по предотвращению аварии на станции. Украинский лидер в ответ обозначил условия, которые, по оценке Киева, предотвратят ядерный инцидент: «Полная демилитаризация, деоккупация и восстановление Украиной контроля над станцией».

МАГАТЭ и ООН ранее настаивали, что нужно создать вокруг ЗАЭС так называемую демилитаризованную зону (зону безопасности). Москва эту идею категорически отвергала, объясняя это тем, что российские военные обеспечивают безопасность объекта. Со временем разговоры о защитной зоне сошли на нет, и больше, судя по публичным заявлениям, этот вопрос не обсуждается.

За два дня до поездки в Россию Гросси выступил на совете управляющих агентства (наряду с Генеральной конференцией это один из двух управляющих органов МАГАТЭ, в него входит 35 стран): он напомнил, что эксперты агентства присутствуют на всех пяти ядерных объектах на Украине: Запорожской, Ровенской, Хмельницкой, Южно-Украинской и Чернобыльской АЭС. «Ситуация на ЗАЭС остается очень опасной: шесть из семи принципов охраны и безопасности частично или полностью нарушены», — подчеркнул гендиректор МАГАТЭ.

В начале марта 2022 года, вскоре после того, как ЗАЭС перешла под контроль России, Рафаэль Гросси сформулировал семь принципов ядерной безопасности, которые надо соблюдать, чтобы предотвратить аварии на АЭС в условиях боевых действий. 1. Физическая целостность объектов, будь то реакторы, топливные бассейны или хранилища радиоактивных отходов. 2. Полная исправность всех систем безопасности и защиты. 3. Возможность оперативного персонала обеспечивать безопасность станции и свободно принимать решения, не подвергаясь давлению. 4. Надежное внешнее электроснабжение всех ядерных объектов. 5. Бесперебойные цепочки поставок и транспорт на объект и обратно. 6. Эффективные системы радиационного контроля на объектах и за их пределами, а также аварийная готовность и меры реагирования. 7. Надежная связь с регулятором.

С начала полномасштабных боевых действий на Украине ЗАЭС отключалась от внешнего питания восемь раз из-за повреждения линий электропередачи. Также, по словам Гросси, станция сталкивается с проблемами, связанными с кадровым обеспечением, обслуживанием критически важных систем безопасности и цепочками поставок. «Агентство не обнаружило никаких признаков того, что на ЗАЭС не соблюдают пять конкретных принципов. Однако были свидетельства, что в отчетный период некоторые из этих принципов оказались под угрозой», — отметил гендиректор МАГАТЭ.

На брифинге в Совете Безопасности ООН 30 мая 2023 года Гросси, исходя из сформированных им семи принципов, обозначил пять пунктов конкретно для ЗАЭС. 1. Не должно быть никаких ударов ни с территории АЭС, ни по ней самой. В частности, нельзя наносить удары по атомным реакторам, хранилищам отработанного топлива, другой критической инфраструктуре или персоналу. 2. ЗАЭС нельзя использовать как хранилище или базу для тяжелых вооружений (ракетных установок, артиллерийских систем и танков) или военного персонала, который может совершать атаки с территории станции. 3. Внешние источники энергии должны всегда быть в безопасности и доступны. 4. Все структуры, системы и компоненты, необходимые для безопасной работы ЗАЭС, должны быть защищены от нападений и диверсий. 5. Никакие действия не должны подрывать эти принципы.

Несмотря на проблемы с логистикой в зоне боевых действий, за последние три месяца ротация экспертов МАГАТЭ на всех пяти украинских АЭС прошла по плану и без задержек, сообщает агентство. Всего на станциях в марте 2024 года развернуто 98 миссий, включающих 131 сотрудника агентства.