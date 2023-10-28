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Военная операция на Украине ,  
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При атаке на Курскую АЭС дрон повредил стены склада ядерных отходов

МИД: при атаке дронов на Курскую АЭС повредились стены склада ядерных отходов
Сюжет
Военная операция на Украине
Курская АЭС
Курская АЭС (Фото: Иван Гущин / ТАСС)

Один из трех украинских беспилотников, который атаковал Курскую атомную электростанцию (АЭС) в Курчатове вечером 26 октября, был начинен взрывчаткой и врезался в склад ядерных отходов, в результате чего стены здания оказались повреждены, сообщил МИД России.

Два других дрона упали на комплекс административных зданий, указали в министерстве. «По предварительным данным, в использовавшихся для атаки на АЭС беспилотных летательных аппаратах применялись компоненты, поставленные западными странами», — добавил МИД.

Москва возлагает ответственность за произошедшее на Киев. Украинские власти «не могли не осознавать, что последствием налета» могла стать «полномасштабная ядерная катастрофа», которая затронула бы территории многих стран, отмечается в сообщении.

МИД также заявляет, что атака не могла быть совершена без разрешения, «а возможно и по прямому указанию» западных стран.

О попытке атаки трех дронов пресс-служба Курской АЭС сообщила накануне, 27 октября. Инцидент произошел вечером 26 октября. Произошедшее не повлияло на работу станции, она действует в штатном режиме, разрушений и пострадавших нет, а радиационный фон находится на уровне «природных значений», говорилось в сообщении.

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Теги
Курская АЭС дроны беспилотники Курская область Военная операция на Украине
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