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Военная операция на Украине ,  
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Гросси заявил об ухудшении ситуации с ядерной безопасностью на ЗАЭС

Гросси: ситуация с безопасностью на ЗАЭС ухудшилась после атаки дрона
Сюжет
Военная операция на Украине
Запорожская АЭС
Запорожская АЭС (Фото: Dmytro Smolienko / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС ухудшилась на фоне новой атаки дрона, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

«Мы снова видим эскалацию угроз ядерной безопасности и сохранности Запорожской АЭС», — приводит его слова пресс-служба агентства. Гроссии вновь призвал к сдержанности и соблюдению пяти принципов обеспечения безопасности Запорожской АЭС. Эксперты МАГАТЭ подчеркнули, что в последнюю неделю наблюдают признаки интенсивной военной активности в районе станции.

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В пресс-службе Запорожской АЭС утром 17 августа сообщили, что украинский дрон сбросил заряд на дорогу, идущую вдоль энергоблоков станции. Как уточнил директор ЗАЭС Юрий Черничук, путь используется «сугубо для технических нужд станции», обычно по ней «перемещаются грузы и персонал». Он также сообщил о нормальной радиационной обстановке после атаки дрона.

Запорожская АЭС — крупнейшая атомная станция в Европе и третья по величине в мире.

Станция находится под контролем России с начала военной операции на Украине. В сентябре 2022 года Запорожская область вошла в состав России по результатам проведенного там референдума, после чего президент Владимир Путин подписал указ о передаче Запорожской АЭС в федеральную собственность.

Москва и Киев регулярно обвиняют друг друга в атаках на станцию.

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МАГАТЭ Запорожская АЭС Запорожская область ядерная безопасность Рафаэль Гросси
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