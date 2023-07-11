На саммите НАТО создали «коалицию F-16» для Украины

Голландский летчик, который будет помогать обучать украинских пилотов, демонстрирует истребитель F-16 в ангаре для техобслуживания в Волкеле, Нидерланды (Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters)

Министр обороны Украины Алексей Резников в рамках саммита НАТО в Вильнюсе подписал меморандум о создании коалиции по подготовке украинских пилотов на F-16, сообщает Минобороны Украины.

«Я особенно благодарен Дании и Нидерландам за их выдающееся лидерство в этом процессе», — отметил Резников.

По его словам, в меморандуме говорится, что украинские пилоты, техники и вспомогательный персонал примут участие в программе обучения. Коалиция готова рассмотреть и другие способы предоставления Украине «полностью функциональных возможностей» F-16.

В коалицию вошли: Дания, Нидерланды, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция, Великобритания.

Украина с самого начала военных действий заявляла, что нуждается в современных западных истребителях, но союзники Киева, в том числе Германия и США, исключали возможность их поставки. Впоследствии позиция Вашингтона смягчилась: Соединенные Штаты согласились обучать украинских летчиков управлению F-16 и заявили, что не будут возражать против поставки F-16 Киеву другими странами.

В Кремле, комментируя обсуждение относительно поставок самолетов Киеву, заявляли, что это демонстрирует «растущую вовлеченность» западных стран в конфликт. Глава МИДа Сергей Лавров назвал такие планы неприемлемой эскалацией.