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Зеленский заявил о готовности принять от Финляндии истребители F-18

Зеленский: Украина готова принять списанные Финляндией истребители F-18
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Военная операция на Украине
Приоритетными для Украины остаются истребители F-16, однако если Финляндия предложит Киеву принять выведенные из эксплуатации F-18, то украинская сторона и их «возьмет с удовольствием», заявил Зеленский
F-18
F-18 (Фото: Jeon Heon-Kyun / Getty Images)

Украина готова принять от Финляндии американские истребители четвертого поколения F-18 Hornet, которые финская сторона выводит из эксплуатации, заявил украинский президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьером Финляндии Петтери Орпо в Киеве.

«Мы берем все, что нам дают. <...> Мы готовы учиться на всем, что плавает или летает. <...> Если Финляндии не нужны F-18, то давайте, мы [возьмем] с удовольствием», — сказал он.

В то же время Зеленский отметил, что приоритетными для Украины все же остаются истребители F-16.

F-18 — палубный истребитель-бомбардировщик, разработан в США в 1970-х годах. Один из основных боевых самолетов ВМС США. Состоит на вооружении стран Европы, Океании и Ближнего Востока.

Ранее, во время поездки Зеленского в Нидерланды и Данию, стало известно о передаче Украине истребителей F-16. Копенгаген пообещал 19 самолетов, а Амстердам, по словам Зеленского, 42. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте отказался уточнить число истребителей. Всего Киев ожидает получить более ста таких машин.

Передача самолетов осуществится только после прохождения украинскими пилотами полного курса обучения. По оценкам Минобороны Украины, тренировки займут не менее шести месяцев, и F-16 будут задействованы не раньше осени или зимы.

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Западные страны предупредили Киев, что украинские военные смогут использовать F-16 только на своей территории.

Россия критикует поставки западного оружия на Украину, настаивая, что все равно сможет добиться своих целей. «Танки горят <...> Так же будут гореть и F-16, сомнений нет», — считает президент Владимир Путин. В то же время в Кремле усматривают риски в новых поставках.

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Владимир Зеленский Украина Финляндия F-18 F-16
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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