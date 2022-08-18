МИД не исключил полного прекращения выдачи шенгена и ВНЖ россиянам

Латвия пренебрегла международными обязательствами, приняв решение не продлевать ВНЖ россиянам, считают в МИДе. Нечаев отметил, что Рига «злостно нарушила» права жителей республики по принципу этнической принадлежности

Фото: Francisco Seco / AP

Евросоюз или отдельные государства объединения могут полностью прекратить выдавать визы разного уровня гражданам России, официальная Москва даст ответ на эти действия. Об этом заявил замдиректора департамента печати и информации МИД России Иван Нечаев во время брифинга. Трансляция велась на YouTube.

«Не можем исключать полноформатного принятия подобных дискриминационных решений как на уровне ЕС, так и со стороны отдельных государств, даже в отсутствие общеевропейского консенсуса», — сказал дипломат.

Нечаев отметил, что намерение властей Латвии не продлевать россиянам действие вида на жительство в МИД России считают «отрытым пренебрежением» международными обязательствами и «злостным нарушением» прав жителей республики по признаку принадлежности к одной этнической группе.

«Это можно квалифицировать как проявление ксенофобии и неонацизма», — указал он.

Речь идет о решении латвийского правительства, о котором объявил премьер-министр республики Кариньш Кришьянис 16 августа. Он указал, что «Россия ведет войну в Украине», пока россияне находятся в Европе в отпуске или получают там ВНЖ. По его словам, власти Латвии «концептуально договорились не продлевать» для россиян ВНЖ и «ограничить въезд в Латвию по шенгенским визам». Ранее в августе он призвал аннулировать визы и вид на жительство тем гражданам России, которые поддерживают ввод войск на Украину.

Власти Эстонии с 18 августа закрыли въезд в страну для россиян с шенгенскими визами с некоторыми ограничениями, исключения действуют в случае работы в дипмиссии, гуманитарных причин поездки и др.

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Визовые ограничения в отношении россиян встретили критику в ряде стран Европы, в частности — в Германии. Канцлер Олаф Шольц предостерег от распространения санкций с российских «олигархов» на всех граждан страны. Вторая группа людей не виновна в происходящем, подчеркнул он. Такие ограничения Шольц назвал неоправданными. «Многие бегут из России, потому что они не согласны с российским режимом», — подчеркнул он.

В Еврокомиссии при этом указали, что визовый кодекс ЕС не содержит возможности прекращения выдачи краткосрочных виз. «Всегда есть категории граждан, для которых визы должны выдаваться, например в гуманитарных случаях, для членов семей, журналистов или диссидентов», — пояснила представитель ЕК Анита Хиппер.

