Забастовавшие рабочие «Беларуськалия» выставили условие после задержаний

В Telegram-канале стачкома сообщается, что Бокан находится в РОВД. По его информации, в отношении всех членов комитета будут составлены протоколы и заведены дела за организацию и участие в несанкционированных массовых мероприятиях.
Там уточняется, что Бокана задержали в 11:30. Рабочим предложили собраться у отделения милиции в 14:30.
Утром 24 августа Бокан объявил, что на «Беларуськалии» началась «итальянская забастовка» — форма протеста, при которой сотрудники предприятия строго исполняют свои должностные обязанности, ни на шаг не отступая от них и не выходя за их пределы. В интервью Euroradio сопредседатель стачкома заявил, что комитет призывает к поддержке забастовки, «но так, чтобы человек чувствовал себя спокойно». «К сожалению или к счастью, если вы работаете с соблюдением всех прописанных правил, работы необходимо прекратить, потому что это невозможно. Причин для прекращения работы масса», — пояснил он.
Шахтеры «Беларуськалия» объявили забастовку 17 августа, тогда же сотрудники предприятия создали стачечный комитет. Основное требование бастующих — уход действующего президента Александра Лукашенко, который, по данным ЦИК, набрал на выборах более 80% голосов, и признание президентом кандидата от оппозиции Светланы Тихановской.
20 августа стачечный комитет «Беларуськалия» сообщил о пропаже члена комитета Дмитрия Куделевича. На следующий день сам активист рассказал, что его задержали сотрудники КГБ и доставили в отдел. По словам Куделевича, ему удалось сбежать оттуда через форточку.
Помимо этого, как заявила ТАСС пресс-секретарь ГУВД Минска Наталья Ганусевич, 24 августа был задержан председатель стачкома Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) Александр Лавринович. «Подтверждаю, что он задержан в рамках административного процесса, находится в РОВД», — сказала она.
Директор МЗКТ, где некоторые рабочие также раньше устроили забастовку, ранее заявил, что Лукашенко проиграл на выборах. На прошлой неделе президент прибыл на предприятие, чтобы встретиться с рабочими, те встретили его криками «Уходи!».
К забастовкам в стране присоединились и другие крупные предприятия, в том числе БелАЗ и МАЗ. 22 августа, выступая на митинге в Гродно, Лукашенко поручил с этой недели закрыть все бастующие предприятия. «Если кто-то не хочет работать, не заставляйте — не надо. <…> Но, если предприятие не работает, с понедельника — замок на ворота. Остановим, люди остынут», — сказал он. По словам Лукашенко, он дал протестующим по всей стране субботу и воскресенье «на раздумье», а с понедельника, 24 августа, попросил на него не обижаться, так как «власть должна быть властью».