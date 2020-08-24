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Забастовавшие рабочие «Беларуськалия» выставили условие после задержаний

Сопредседателя стачечного комитета предприятия Анатолия Бокана задержали утром 24 августа, за три дня до этого милиционеры вручили ему повестку. Комитет призвал рабочих собраться у РОВД, если Бокана не отпустят через три часа
Забастовка работников «Беларуськалия»
Забастовка работников «Беларуськалия» (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Стачечный комитет завода «Беларуськалий» предложил всем работникам предприятия собраться у Солигорского РОВД (Солигорск — город в Минской области), если по истечении трех часов силовики не освободят задержанного сопредседателя стачкома Анатолия Бокана, сообщает Tut.by.

«Да, коллеги собираются туда подойти. Возможно, их тоже всех заберут», — заявили РБК в пресс-службе стачечного комитета ОАО «Беларуськалия».

Там рассказали, что в пятницу, 21 августа, милиционеры в штатском вручили Бокану повестку, в которой «не было указано, в качестве кого он приглашается, в рамках какой-то проверки». Сначала Бокан отказывался идти в РОВД, но затем передумал. «Стало известно, что его задерживают на три часа», — сообщили в стачкоме.

«В рамках нашего законодательства это нормальная практика, когда человека могут для подтверждения, для установки личности вызывать, мы надеемся, что просто там с ним побеседуют», — добавили в пресс-службе.

Забастовки на крупнейших предприятиях Белоруссии. Главное
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Фото: Василий Федосенко / Reuters

В Telegram-канале стачкома сообщается, что Бокан находится в РОВД. По его информации, в отношении всех членов комитета будут составлены протоколы и заведены дела за организацию и участие в несанкционированных массовых мероприятиях.

Там уточняется, что Бокана задержали в 11:30. Рабочим предложили собраться у отделения милиции в 14:30.

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Утром 24 августа Бокан объявил, что на «Беларуськалии» началась «итальянская забастовка» — форма протеста, при которой сотрудники предприятия строго исполняют свои должностные обязанности, ни на шаг не отступая от них и не выходя за их пределы. В интервью Euroradio сопредседатель стачкома заявил, что комитет призывает к поддержке забастовки, «но так, чтобы человек чувствовал себя спокойно». «К сожалению или к счастью, если вы работаете с соблюдением всех прописанных правил, работы необходимо прекратить, потому что это невозможно. Причин для прекращения работы масса», — пояснил он.

Шахтеры «Беларуськалия» объявили забастовку 17 августа, тогда же сотрудники предприятия создали стачечный комитет. Основное требование бастующих — уход действующего президента Александра Лукашенко, который, по данным ЦИК, набрал на выборах более 80% голосов, и признание президентом кандидата от оппозиции Светланы Тихановской.

Белорусский активист сбежал из отдела КГБ на Украину через форточку
Политика
Дмитрий Куделевич (в центре) на забастовке рабочих предприятия &laquo;Беларуськалий&raquo;

20 августа стачечный комитет «Беларуськалия» сообщил о пропаже члена комитета Дмитрия Куделевича. На следующий день сам активист рассказал, что его задержали сотрудники КГБ и доставили в отдел. По словам Куделевича, ему удалось сбежать оттуда через форточку.

Помимо этого, как заявила ТАСС пресс-секретарь ГУВД Минска Наталья Ганусевич, 24 августа был задержан председатель стачкома Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) Александр Лавринович. «Подтверждаю, что он задержан в рамках административного процесса, находится в РОВД», — сказала она.

Директор МЗКТ, где некоторые рабочие также раньше устроили забастовку, ранее заявил, что Лукашенко проиграл на выборах. На прошлой неделе президент прибыл на предприятие, чтобы встретиться с рабочими, те встретили его криками «Уходи!».

К забастовкам в стране присоединились и другие крупные предприятия, в том числе БелАЗ и МАЗ. 22 августа, выступая на митинге в Гродно, Лукашенко поручил с этой недели закрыть все бастующие предприятия. «Если кто-то не хочет работать, не заставляйте — не надо. <…> Но, если предприятие не работает, с понедельника — замок на ворота. Остановим, люди остынут», — сказал он. По словам Лукашенко, он дал протестующим по всей стране субботу и воскресенье «на раздумье», а с понедельника, 24 августа, попросил на него не обижаться, так как «власть должна быть властью».

Авторы: Екатерина Костина, Наталия Анисимова
Теги: Белоруссия, забастовка, задержание
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