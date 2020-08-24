Забастовавшие рабочие «Беларуськалия» выставили условие после задержаний

Сопредседателя стачечного комитета предприятия Анатолия Бокана задержали утром 24 августа, за три дня до этого милиционеры вручили ему повестку. Комитет призвал рабочих собраться у РОВД, если Бокана не отпустят через три часа

Забастовка работников «Беларуськалия» (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Стачечный комитет завода «Беларуськалий» предложил всем работникам предприятия собраться у Солигорского РОВД (Солигорск — город в Минской области), если по истечении трех часов силовики не освободят задержанного сопредседателя стачкома Анатолия Бокана, сообщает Tut.by.

«Да, коллеги собираются туда подойти. Возможно, их тоже всех заберут», — заявили РБК в пресс-службе стачечного комитета ОАО «Беларуськалия».

Там рассказали, что в пятницу, 21 августа, милиционеры в штатском вручили Бокану повестку, в которой «не было указано, в качестве кого он приглашается, в рамках какой-то проверки». Сначала Бокан отказывался идти в РОВД, но затем передумал. «Стало известно, что его задерживают на три часа», — сообщили в стачкоме.

«В рамках нашего законодательства это нормальная практика, когда человека могут для подтверждения, для установки личности вызывать, мы надеемся, что просто там с ним побеседуют», — добавили в пресс-службе.