Стачечный комитет «Беларуськалия» заявил о пропаже сотрудника

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В Белоруссии пропал член стачечного комитета ОАО «Беларуськалий» Дмитрий Куделевич. Об этом РБК рассказал сопредседатель стачечного комитета Сергей Шиц.

«Дмитрий Куделевич мне позвонил на телефон. Из разговора с какими-то лицами, потому что он не со мной разговаривал, а с какими-то лицами, я понял, что человеку перегородили дорогу и погрузили в какой-то автомобиль, увезли. Он не поднимал трубку. Теперь телефон недоступен. Где-то больше трех часов прошло с этого времени», — сообщил Шиц.

В пресс-службе стачечного комитета «Беларуськалия» РБК заявили, что с Куделевичем нет связи.

Ранее издание «Могилев онлайн» передавало, что пропал еще один организатор забастовки — Максим Филанович. Однако председатель Белорусского независимого профсоюза (БНП) Максим Позняков рассказал РБК, что Филанович вышел на связь и сообщил, что «с ним все в порядке».

Шиц также подтвердил, что Филанович вышел на связь, и уточнил, что тот отказался что-либо комментировать, сказав, что «это не телефонный разговор».