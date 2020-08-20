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Стачечный комитет «Беларуськалия» заявил о пропаже сотрудника

Фото: Виктор Драчев / ТАСС
Фото: Виктор Драчев / ТАСС

В Белоруссии пропал член стачечного комитета ОАО «Беларуськалий» Дмитрий Куделевич. Об этом РБК рассказал сопредседатель стачечного комитета Сергей Шиц.

«Дмитрий Куделевич мне позвонил на телефон. Из разговора с какими-то лицами, потому что он не со мной разговаривал, а с какими-то лицами, я понял, что человеку перегородили дорогу и погрузили в какой-то автомобиль, увезли. Он не поднимал трубку. Теперь телефон недоступен. Где-то больше трех часов прошло с этого времени», — сообщил Шиц.

В пресс-службе стачечного комитета «Беларуськалия» РБК заявили, что с Куделевичем нет связи.

Ранее издание «Могилев онлайн» передавало, что пропал еще один организатор забастовки — Максим Филанович. Однако председатель Белорусского независимого профсоюза (БНП) Максим Позняков рассказал РБК, что Филанович вышел на связь и сообщил, что «с ним все в порядке».

Шиц также подтвердил, что Филанович вышел на связь, и уточнил, что тот отказался что-либо комментировать, сказав, что «это не телефонный разговор».

Забастовки на крупнейших предприятиях Белоруссии. Главное
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Фото: Василий Федосенко / Reuters

Шахтеры «Беларуськалия» вышли на забастовку 17 августа. В ходе нее они подписали требование об отставке действующего президента Александра Лукашенко.

Забастовки в республике прошли и на других предприятиях: Белорусском металлургическом заводе, Минском заводе колесных тягачей, Минском тракторном заводе, Белорусском автомобильного заводе, Минском автомобильном заводе, а также в Белтелерадиокомпании.

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Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное
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Фото: Василий Федосенко / Reuters

Массовые протесты и забастовки в Белоруссии идут после объявления предварительных результатов президентских выборов 9 августа. В тот же день мирные акции переросли в столкновения с милицией. За пять дней, с 9 по 13 августа, по всей стране были задержаны около 7 тыс. человек, 68 из них — журналисты белорусских и зарубежных изданий.

Теги: Белоруссия, забастовка, пропавшие без вести, шахтеры, новости
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