Лукашенко заявил о травле Белоруссии с целью «броситься на Россию»

Александр Лукашенко (Фото: president.gov.by)

Противники властей Белоруссии «травят» страну, чтобы затем оказать давление на Россию. Об этом белорусский президент Александр Лукашенко заявил журналистам на митинге в Гродно, передает БелТа.

По словам Лукашенко, этой точки зрения придерживается и президент России Владимир Путин: «Мы с Путиным сошлись во мнении: нас травят здесь, чтобы броситься потом на Россию. Это трамплин, и мы его должны разрушить». «Это наше единое мнение с президентом Путиным», — подчеркнул он.

«Кто-то в России, я часто это вижу в СМИ, говорит: «Ах, в Беларуси, ах, в Беларуси…» Не в Беларуси — это у вас, вот здесь, на западной границе, давят, травят», — считает Лукашенко.

В ответ на вопрос телеканала RT о том, как у Минска складывается общение с Москвой, он заявил: «Хорошо проходит. Это большой вопрос, мы поговорим».

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