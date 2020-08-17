Рабочие завода в Минске встретили Лукашенко криками «Уходи!»

Рабочие Минского завода колесных тягачей, бастующие против результатов выборов президента, криками «Уходи!» и «Позор!» ответили главе республики Александру Лукашенко, приехавшему на предприятие.

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«Вы говорите о несправедливых выборах и хотите провести справедливые? <...> Отвечаю вам на этот вопрос. Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет», — заявил Лукашенко рабочим, передает Tut.by.

«Вы рабочие люди, вы меня знаете. Вы всегда поддерживали президента, это я тоже знаю», — добавил он, на что люди закричали: «Нет!». На это Лукашенко ответил им: «Спасибо». Видео его выступления опубликовал Telegram-канал NEXTA Live.

«Пусть не все, пусть единицы <...>. Но запомните, по-мужски вам скажу, и вы выслушаете, а потом действуйте, как хотите. Самое страшное в жизни — это предательство», — сказал он.