Рабочие завода в Минске встретили Лукашенко криками «Уходи!»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 августа
USD ЦБ: 73,22 (-0,39) Инвестиции, 14 авг, 14:58
Курс евро на 15 августа
EUR ЦБ: 86,41 (-0,63) Инвестиции, 14 авг, 14:58
Инспектора матча ЦСКА и «Зенита» заменили из-за подозрения на коронавирус Спорт, 12:19 Синоптики пообещали «вполне летнюю» погоду на неделе в Москве Общество, 12:19 Почему облачный рынок растет на фоне всеобщего кризиса Экономика инноваций, 12:15  Эра Альфа: что будет после поколения Z Совместный проект, 12:13 Неизвестный открыл стрельбу по укладчикам асфальта на западе Москвы Общество, 12:13 Как бизнесу получить антикризисные деньги от правительства Москвы Pro, 12:10 Суд арестовал более 3 млн руб. и две машины Фургала Общество, 12:10 Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное Политика, 12:05 Вице-премьер поручила провести эксперимент по приему тары в магазинах Бизнес, 12:04 Правительство Белоруссии сложило полномочия перед избранным президентом Политика, 12:01 Лукашенко оценил возможность новых выборов фразой «пока меня не убьете» Политика, 12:01 Porsche анонсировала премьеру обновленной Panamera Авто, 11:56 Цепкало заявил о согласии оппозиции обсудить неприкосновенность Лукашенко Политика, 11:55 Вертолет Лукашенко улетел с территории Минского завода колесных тягачей Общество, 11:53
Выборы в Белоруссии ,  
0 

Рабочие завода в Минске встретили Лукашенко криками «Уходи!»

Рабочие Минского завода колесных тягачей, бастующие против результатов выборов президента, криками «Уходи!» и «Позор!» ответили главе республики Александру Лукашенко, приехавшему на предприятие.

Video

«Вы говорите о несправедливых выборах и хотите провести справедливые? <...> Отвечаю вам на этот вопрос. Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет», — заявил Лукашенко рабочим, передает Tut.by.

«Вы рабочие люди, вы меня знаете. Вы всегда поддерживали президента, это я тоже знаю», — добавил он, на что люди закричали: «Нет!». На это Лукашенко ответил им: «Спасибо». Видео его выступления опубликовал Telegram-канал NEXTA Live.

«Пусть не все, пусть единицы <...>. Но запомните, по-мужски вам скажу, и вы выслушаете, а потом действуйте, как хотите. Самое страшное в жизни — это предательство», — сказал он.

Забастовки на крупнейших предприятиях Белоруссии. Главное
Политика
Фото: Василий Федосенко / Reuters

Лукашенко напомнил, что в Белоруссии ведется подготовка к пересмотру Конституции, в новой версии которой будут перераспределены полномочия органов государственной власти. В этом плане, отметил президент, он готов поделиться своими полномочиями. «Но не под давлением и не через улицу», — заявил Лукашенко, передает БелТА.

Читайте на РБК Pro
Как ставка на одного суперуправленца загнала Fiat в тупик — Bloomberg Все будет TikTok: как китайский стартап стал вторым по стоимости в мире Вечеринка среди швейных машинок: как запустить свой бренд одежды Поручим это Китаю: почему в России почти не выращивают рыбу

Он добавил, что никто не будет удерживать рабочих, которые вышли на забастовку. «Если кто-то не хочет работать и хочет уйти, никто никого не будет гнобить, пожалуйста, ворота открыты», — сказал Лукашенко.

Он вновь добавил, что не допускает возможности провести перевыборы президента. «Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал. Их [выборов] не будет. Потому что не будет ни МЗКТ, ни МАЗа, ни БЕЛАЗа, за полгода мы уничтожим все», — заявил Лукашенко.

Материал дополняется.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Александр Лукашенко, выборы президента Белоруссии
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter