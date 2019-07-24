Следователи возбудили дело из-за митингов и пикетов у Мосгоризбиркома

Статья 141 Уголовного кодекса, по которому возбуждено дело, предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет (такая мера прописана в п. 2 — в нем говорится о случаях, если были угрозы насилия).
В сообщении Следственного комитета не указаны конкретные даты, в которые прошли «заведомо незаконные и несогласованные митинги». Одна из акций оппозиции — ее мэрия не согласовала — прошла 14 июля, протестующие прошли от Новопушкинского сквера до здания Мосгоризбиркома. МВД оценило численность участников в тысячу человек. В митинге приняли участие в том числе Любовь Соболь и Илья Яшин, которых избирком отказался регистрировать как кандидатов.
20 июля прошла другая акция — на проспекте Сахарова. По оценкам полиции, на не пришли 12 тыс. человек. Этот митинг был согласован с властями.
Еще одна акция запланирована на 27 июля, однако она также не согласована.
Причиной протестных мероприятий стал отказ Мосгоризбиркома регистрировать на предстоящие выборы в городскую Думу оппозиционных кандидатов. 20 июля кандидаты, которым отказали в регистрации, опубликовали обращение к мэру Сергею Собянину, предложив встретиться и обсудить ситуацию. Под обращением стояли подписи Соболь, Яшина, Геннадия и Дмитрий Гудковых, Ивана Жданова, Константина Янкаускаса, Сергея Митрохина, Юлии Галяминой, среди прочих.
Член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут называл требования кандидатов допустить их до выборов «попыткой политического шантажа».