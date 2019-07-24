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Biogen $270 (+11,2%) прогноз Wells Fargo Securities к 20.03.20
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Выборы в Мосгордуму ,  
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Следователи возбудили дело из-за митингов и пикетов у Мосгоризбиркома
Акции протеста стали реакцией на отказ избирательных комиссий регистрировать на выборы в Мосгордуму оппозиционных кандидатов. Следователи увидели угрозы насилия в отношении членов избиркомов
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Дело возбуждено по статье о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий и касается «участников одного из движений», которые проводили несогласованные митинги и пикеты у здания Мосгоризбиракома, заявили в Следственном комитете.

Целью этих действий, считают следователи, было давление на членов Мосгоризбиркома и окружных избирательных комиссий, а также помеха их деятельности.

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Митинг за регистрацию оппозиционных кандидатов в Мосгордуму. Фоторепортаж

«Также действия указанных лиц были сопряжены с угрозами применения насилия в отношении членов избирательных комиссий», — добавили в СК.

Следователи намерены допросить «организаторов и участников несогласованных митингов и пикетирований». Имена этих людей не указываются.

Статья 141 Уголовного кодекса, по которому возбуждено дело, предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет (такая мера прописана в п. 2 — в нем говорится о случаях, если были угрозы насилия).

В сообщении Следственного комитета не указаны конкретные даты, в которые прошли «заведомо незаконные и несогласованные митинги». Одна из акций оппозиции — ее мэрия не согласовала — прошла 14 июля, протестующие прошли от Новопушкинского сквера до здания Мосгоризбиркома. МВД оценило численность участников в тысячу человек. В митинге приняли участие в том числе Любовь Соболь и  Илья Яшин, которых избирком отказался регистрировать как кандидатов. 

20 июля прошла другая акция — на проспекте Сахарова. По оценкам полиции, на не пришли 12 тыс. человек. Этот митинг был согласован с властями.

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Еще одна акция запланирована на 27 июля, однако она также не согласована.

Причиной протестных мероприятий стал отказ Мосгоризбиркома регистрировать на предстоящие выборы в городскую Думу оппозиционных кандидатов. 20 июля кандидаты, которым отказали в регистрации, опубликовали обращение к мэру Сергею Собянину, предложив встретиться и обсудить ситуацию. Под обращением стояли подписи Соболь, Яшина, Геннадия и Дмитрий Гудковых, Ивана Жданова, Константина Янкаускаса, Сергея Митрохина, Юлии Галяминой, среди прочих.

Член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут называл требования кандидатов допустить их до выборов «попыткой политического шантажа».

Автор: Андрей Гатинский
Теги: Следственный комитет, Мосгордума, Уголовное дело
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