Следователи возбудили дело из-за митингов и пикетов у Мосгоризбиркома

Следователи возбудили дело из-за митингов и пикетов у Мосгоризбиркома

Акции протеста стали реакцией на отказ избирательных комиссий регистрировать на выборы в Мосгордуму оппозиционных кандидатов. Следователи увидели угрозы насилия в отношении членов избиркомов

Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Дело возбуждено по статье о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий и касается «участников одного из движений», которые проводили несогласованные митинги и пикеты у здания Мосгоризбиракома, заявили в Следственном комитете.

Целью этих действий, считают следователи, было давление на членов Мосгоризбиркома и окружных избирательных комиссий, а также помеха их деятельности.

«Также действия указанных лиц были сопряжены с угрозами применения насилия в отношении членов избирательных комиссий», — добавили в СК.

Следователи намерены допросить «организаторов и участников несогласованных митингов и пикетирований». Имена этих людей не указываются.