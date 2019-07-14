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Мосэнерго ₽2,1 (-8,24%) прогноз ВТБ Капитал к 11.07.20
Доллар/Рубль ₽62 (-1,55%) прогноз Sberbank Investment Research к 30.09.20
Twitter $44 (+17,21%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20
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Общество ,  
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Акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Фоторепортаж
14 июля в центре столицы прошла акция в поддержку независимых кандидатов в депутаты Московской городской думы. Мероприятие закончилось задержаниями как ее организаторов, которым было отказано в регистрации на выборах, так и поддержавших их горожан. Как проходила акция — в фоторепортаже РБК
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Акция против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Московскую городскую думу проходила днем 14 июля

На фото: один из организаторов акции, глава совета депутатов Красносельского муниципального округа Москвы Илья Яшин

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Акция сперва проходила в Новопушкинском сквере как встреча кандидатов в депутаты с избирателями.

На фото: кандидат в депутаты, юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Организаторами и участниками акции стали кандидаты в депутаты, которые накануне не прошли регистрацию в ЦИК после проверки подписных листов.

На фото: кандидат в депутаты, активистка Юлия Галямина

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
По данным столичного ГУ МВД, в акции приняли участие порядка 1 тыс. человек
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

От Новопушкинского сквера протестующие двинулись к зданию столичной мэрии, а оттуда — к Мосгоризбиркому на Моховой улице.

На фото: председатель совета депутатов Гагаринского округа Елена Русакова​

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
У здания Мосгоризбиркома кто-то из протестующих попытался разбить палатку, после чего начались задержания
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
По данным ГУ МВД Москвы, были задержаны более 25 человек, в том числе кандидаты в депутаты Илья Яшин, Любовь Соболь, Иван Жданов и Юлия Галямина
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Накануне в регистрации было отказано ​многим оппозиционным кандидатам — экс-депутатам Госдумы Дмитрию и Геннадию Гудковым, юристам Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь и Ивану Жданову, экс-главе «Яблока» Сергею Митрохину, председателю Красносельского совета депутатов Илье Яшину и другим. Основной причиной отказов стал брак в собранных ими подписях. Некоторые из кандидатов, не допущенных к выборам, намерены оспорить решение избиркома
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября. Сроком на пять лет будут избраны 45 депутатов.
Теги: мультимедиа
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