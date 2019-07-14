Акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Фоторепортаж

Акция против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Московскую городскую думу проходила днем 14 июля
На фото: один из организаторов акции, глава совета депутатов Красносельского муниципального округа Москвы Илья Яшин
Акция сперва проходила в Новопушкинском сквере как встреча кандидатов в депутаты с избирателями.
На фото: кандидат в депутаты, юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь
Организаторами и участниками акции стали кандидаты в депутаты, которые накануне не прошли регистрацию в ЦИК после проверки подписных листов.
На фото: кандидат в депутаты, активистка Юлия Галямина
От Новопушкинского сквера протестующие двинулись к зданию столичной мэрии, а оттуда — к Мосгоризбиркому на Моховой улице.
На фото: председатель совета депутатов Гагаринского округа Елена Русакова