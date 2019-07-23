Полиция предостерегла от участия в митинге у московской мэрии 27 июля

Полиция напоминает, что акция в поддержку не допущенных до выборов кандидатов в Мосгордуму, назначенная на 27 июля, не согласована с властями, и рекомендует воздержаться от участия в ней. Сообщение опубликовано на сайте московского главка МВД.

«Московская полиция официально предупреждает, что запланированное на 27 июля на Тверской улице несогласованное мероприятие — незаконно, и обращается к жителям и гостям города с просьбой воздержаться от участия в нем. В случае участия в акции личная безопасность жителей и гостей столицы может оказаться под угрозой», — говорится в заявлении ведомства.

В полиции отметили, что городские власти не получали уведомлений о согласовании акции.

20 июля в Москве прошел митинг против отказа зарегистрировать независимых кандидатов (по данным полиции, он собрал 12 тыс. человек, по неофициальным — более 22 тыс.). Во время акции оппозиционный политик Алексей Навальный предложил организовать новую акцию в том случае, если избиркомы не пойдут на уступки кандидатам и не зарегистрируют всех независимых выдвиженцев. Новый митинг он предложил организовать у здания московской мэрии.