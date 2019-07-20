В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму

В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму

Согласованный митинг на проспекте Сахарова, по данным полиции, собрал 12 тыс. человек, по неофициальным — более 22 тыс. Поводом для него послужил отказ в регистрации оппозиционным кандидатам для участия в выборах в Мосгордуму

Фото: Андрей Любимов / РБК

В Москве завершился согласованный властями митинг в поддержку незарегистрированных кандидатов, желающих принять участие в выборах в Московскую городскую думу, передает корреспондент РБК. В мероприятии приняли участие сами не допущенные до выборов кандидаты и их сторонники.

По данным организации «Белый счетчик», к моменту перекрытия рамок в 15:50 на территорию митинга пришли 22,4 тыс. участников. В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили РБК, что в акции на Сахарова «принимают участие порядка 12 тыс. человек».

Организатором митинга выступила Либертарианская партия России. Ее целью было поддержать кандидатов, которым отказали в регистрации, среди них — Любовь Соболь, Илья Яшин, Иван Жданов, Дмитрий Гудков, Юлия Галямина и другие выдвиженцы, рассказывали РБК организаторы акции.

Сами незарегистрированные кандидаты также приняли участие в митинге. Выступая со сцены, кандидат от «Яблока» Елена Русакова призвала к расформированию Мосгоризбиркома и отставке его главы Валентина Горбунова. Гудков заявил, что не хочет ждать, пока «мы все будем похожи на фотографии из приложения FaceApp, потому что они крадут не только наши деньги, но и наше будущее».