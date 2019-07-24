Навальный сообщил о своем задержании ОМОНом во время пробежки

Навальный сообщил о своем задержании ОМОНом во время пробежки

По словам оппозиционера, его задержали около дома, когда он вышел на пробежку

Алексей Навальный (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный заявил о своем задержании. Об этом он рассказал на видео, опубликованном в его Instagram.

По словам оппозиционера, его задержали около дома, когда он вышел на утреннюю пробежку. Задержание проводили сотрудники ОМОНа, говорит он. Навального доставили в отдел МВД по Даниловскому району Москвы.

В пресс-службе ГУ МВД России подтвердить задержание Навального не смогли. «Пока не поступало таких сведений», — сказал собеседник РБК.

12 июня Навального задержали на несогласованной акции в Москве. Ее участники требовали привлечь к ответственности инициаторов дела против журналиста «Медузы» Ивана Голунова и изменить статью УК о сбыте наркотиков. 1 июля Хорошевский суд признал Навального виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга) и арестовал его на десять суток.