Мосгоризбирком назвал требования оппозиции попыткой политического шантажа

Требование основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального за неделю зарегистрировать всех оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму является «попыткой политического шантажа». Об этом «Интерфаксу» заявил член городского избиркома Дмитрий Реут.

«Мы руководствуемся законом, а не воззванием с трибун — в России вообще верховенство права и верховенство закона», — отметил Реут.

Он подчеркнул, что давить на избиркомы не имеет смысла, и посоветовал оппозиционерам лучше готовиться к выборам.

Реут заключил, что оппозиционеры представляют в качестве законных оснований для своих требований «личные эмоции и обиды» и что их призывы ведут лишь к «беззаконию и хаосу».