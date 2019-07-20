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Выборы в Мосгордуму ,  
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Мосгоризбирком назвал требования оппозиции попыткой политического шантажа

Требование основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального за неделю зарегистрировать всех оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму является «попыткой политического шантажа». Об этом «Интерфаксу» заявил член городского избиркома Дмитрий Реут.

«Мы руководствуемся законом, а не воззванием с трибун — в России вообще верховенство права и верховенство закона», — отметил Реут.

Он подчеркнул, что давить на избиркомы не имеет смысла, и посоветовал оппозиционерам лучше готовиться к выборам.

Фотогалерея 
Митинг за регистрацию оппозиционных кандидатов в Мосгордуму. Фоторепортаж

Реут заключил, что оппозиционеры представляют в качестве законных оснований для своих требований «личные эмоции и обиды» и что их призывы ведут лишь к «беззаконию и хаосу».

В Москве 20 июля на проспекте Сахарова в Москве состоялся согласованный митинг. Его участники требовали допустить на выборы в Мосгордуму оппозиционных кандидатов — Любовь Соболь, Илью Яшина, Ивана Жданова, Дмитрия Гудкова, Юлию Галямину и других, которым ранее Мосизбирком отказал в регистрации.

Позднее Яшин опубликовал совместное заявление кандидатов, которым отказали в регистрации. В нем они предложили мэру Москвы Сергею Собянину встретиться и обсудить сложившуюся ситуацию, а также заявили о намерении через неделю собрать встречу с кандидатами в депутаты у здания мэрии, если к тому моменту независимых кандидатов не зарегистрируют.

Теги: Мосгоризбирком, оппозиция, митинг, шантаж, требования
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