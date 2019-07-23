Если оппозиционерам удастся отстоять необходимое количество подписей на рабочих группах в Мосгоризбиркоме, то они могут быть зарегистрированы. Для этого избирком должен признать, что часть забракованных окружными комиссиями подписей была отсеяна несправедливо. Согласно московскому избирательному кодексу, допустимый процент брака не более 10%. У Яшина 11,4% отбракованных подписных листов, у Жданова — 20%, у Гудкова-младшего — 18,4%, у Соболь — 14,6%.

В московском избирательном кодексе описана процедура оспаривания решений нижестоящих комиссий. Кандидаты могут либо пойти в суд, либо пожаловаться на решение окружных избиркомов в московскую комиссию или ЦИК. У выдвиженцев есть десять дней на подачу жалобы. Рассмотрение жалоб в Мосгоризбиркоме будет идти всю последнюю неделю июля, а на уровень ЦИК эти жалобы выйдут только в начале августа, фактически за месяц до выборов.

Близкий к ЦИК источник РБК полагает, что по итогам встречи с главой ЦИК «не слишком известные» выдвиженцы имеют шанс продолжить кампанию. По его мнению, чтобы «разрядить ситуацию», избиркомы могут зарегистрировать «наименее опасных», то есть наименее известных из получивших отказ выдвиженцев.

Памфилова на встрече с незарегистрированными кандидатами обозначила «окно возможностей»: «всех не зарегистрируем, но кого-то — вполне реально», считает политолог Екатерина Курбангалеева. «Думаю, оппозиционеры восприняли это как аванс, — полагает политолог. — Быстрого и легкого финала: всех на обочину или всех в бюллетень, — не будет, это точно». Курбангалеева допускает, что как минимум троих или пятерых кандидатов могут зарегистрировать.

«Если хотя бы трое-четверо по итогам встречи получат регистрацию, это уже изменит ситуацию, — предположил политолог Константин Калачев. — Если зарегистрируют пятерых или семерых, то это меняет ее в корне».

По мнению политолога Аббаса Галлямова, зарегистрируют одного или двух недопущенных кандидатов. В этом случае оппозиция может только продолжать митинговать, уверен Калачев (в субботу состоялся митинг на проспекте Сахарова, Алексей Навальный призвал сторонников к новым протестам у здании мэрии). Но протест уже будет разделен — на тех, кому удалось добиться регистрации, и на тех, кому повезло меньше. «Объединяться у оппозиции уже не получается, — сказал эксперт. — Значит, будет утечка, усушка, утруска и маргинализация протеста».

Что было на встрече с Эллой Памфиловой Во время встречи с кандидатами Памфилова обозначила три основных момента: митинги не повлияют на решение о регистрации или нерегистрации («Митинги здесь ни при чем, это ваше право, но что касается принятия решения ЦИК, эффект митингов на ее решения — ноль»);

сомнения комиссий необходимо трактовать в пользу кандидатов, а ЦИК будет пристально следить за действиями Мосгоризбиркома;

всех, кто собрал подписи, зарегистрировать не получится. Оппозиционные выдвиженцы в ходе встречи критиковали окружные избиркомы и московскую комиссию. По их словам, во время проверки подписей графологами и по базе МВД были допущены многочисленные просчеты. Иван Жданов и Любовь Соболь говорили о том, что ошибки при проверке подписных листов были допущены окружными комиссиями специально, чтобы не пустить на выборы оппозиционных кандидатов.

Выдвиженцы настроены пессимистично

Встреча с Памфиловой не повлияла на ситуацию, ничего не изменилось, сказал РБК Иван Жданов. Основные решения будут приниматься на заседании Мосгоризбиркома 24 июля, и есть вероятность, что в итоге не зарегистрируют никого из протестующих, полагает он. «Я думаю, что Мосгоризбирком не зарегистрирует кандидатов. Из встречи с Памфиловой было понятно, что она сама в это не верит и [поэтому] говорит: приходите потом к нам в ЦИК», — поясняет свою точку зрения Жданов.

Сценарий полного отказа оппозиционерам в регистрации ничем мэрии не грозит, считает Калачев. «Перепроверка подписей, шаги навстречу отдельным кандидатам — все, чтобы снизить накал, — сказал он. — В результате повторить результат первого митинга окажется проблематично».

Встречей с кандидатами Памфилова показала, что готового решения у власти пока нет, но ЦИК настроена на непредвзятый анализ ситуации с московскими выборами, говорит политолог Александр Пожалов. Однако такой разговор может идти только по официально задокументированным и «отбитым» нарушениям в решениях окружных избиркомов, а не на уровне уличной риторики, посчитал он.

Власть тянет время, чтобы понять две вещи, заключает Пожалов. Первое — сохранится ли в Москве высокий уровень мобилизации сторонников независимых выдвиженцев (это покажет акция 27 июля), и второе — удержится ли ситуативный альянс разных групп оппозиции, которые в обычное время конкурируют друг с другом (пул Навального, группа Гудкова, «Яблоко» и так далее).