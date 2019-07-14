Полиция назвала число участников акции оппозиции в центре Москвы

В Москве около тысячи человек принимают участие в несогласованной акции оппозиции с требованием зарегистрировать кандидатами в депутаты в Мосгордуму группу политиков. Об этом сообщается на сайте столичного ГУ МВД.

Согласно сообщению, общественный порядок в районе проведения акции обеспечивают сотрудники полиции и Росгвардии.

Несогласованное с властями мероприятие началось днем 14 июля. Участники собрались в Новопушкинском сквере и начали движение в сторону столичной мэрии, а потом — к Московской городской избирательной комиссии на Моховой улице.



