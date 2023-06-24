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Минобороны Украины объявило о контрнаступлении на четырех направлениях

Замминистра обороны Украины Маляр: ВСУ начали наступление на четырех направлениях
Украина заявила о наступательных действиях на востоке, в ДНР, и на юге, на фоне действий ЧВК «Вагнер» в России. Минобороны России в сводке за 24 июня назвало наступление ВСУ безуспешным
Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters
Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Украинская армия 24 июня провела наступления на нескольких направлениях, сообщила замминистра обороны страны Анна Маляр в телеграм-канале.

«Восточная группировка войск сегодня начала наступление на нескольких направлениях одновременно. По направлению Орехово-Васильевки, Бахмута, Богдановки, Ягодного, Клещеевки, Курдюмовки», — сообщила она. Это населенные пункты в ДНР.

Также она упомянула бои на купянском, лиманском, марьинском, авдеевском, шахтерском и южных направлениях. На последних ВСУ также ведут наступательные действия, отметила Маляр.

На бахмутском (артемовском) направлении ранее действовала ЧВК «Вагнер». 10 мая Пригожин объявил о выходе подразделений ЧВК из города.

Президент Владимир Путин заявлял, что украинское контрнаступление идет с 4 июня.

Минобороны России в сводке на 24 июня назвало безуспешными попытки ВСУ наступать на южно-донецком, запорожском, донецком и красно-лиманском направлениях. Были отражены три атаки в районе Времевского выступа (на стыке ДНР и Запорожской области), еще одну атаку отразили в Запорожской области. В районе Бахмута (Артемовска), Авдеевки, Марьинки и еще нескольких населенных пунктов были отражены девять атак, в Серебрянском лесничестве (краснолиманское направление) — четыре.

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Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о ракетном ударе со стороны Минобороны по тыловым лагерям ЧВК и гибели некоторых бойцов. Военное ведомство опровергло эту информацию и назвало ее провокацией.

Против Пригожина возбудили уголовное дело по ст. 279 УК («Вооруженный мятеж»), максимальное наказание по ней — до 20 лет лишения свободы. Утром 24 июня он сообщил о блокировке Ростова-на-Дону и намерении «идти на Москву».

Путин назвал действия главы ЧВК предательством и ударом в спину России и ее народу. Он пообещал, что организаторы «мятежа» ответят за него.

Вечером 24 июня пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила, что после его переговоров с Пригожиным достигнута договоренность об остановке движения колонн ЧВК, обсуждался «вариант развязки ситуации с гарантиями безопасности для бойцов «ЧВК Вагнер». Пригожин подтвердил, что колонны бойцов разворачиваются и уходят в тыловые лагеря. 

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
ВСУ наступление контрнаступление ДНР Военная операция на Украине Украина
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