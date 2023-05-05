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Пригожин заявил о выводе ЧВК «Вагнер» из Бахмута 10 мая

Евгений Пригожин: ЧВК «Вагнер» покинет Артемовск 10 мая и уйдет в тыловые лагеря
Причиной вывода подразделений ЧВК «Вагнер» из Бахмута стал острый «снарядный голод» и связанные с ним большие потери, заявил Пригожин. В Кремле обращение комментировать не стали
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

ЧВК «Вагнер» покинет Артемовск (украинское название города — Бахмут) 10 мая, передав позиции подразделениям Минобороны, говорится в обращении основателя ЧВК Евгения Пригожина к начальнику Генштаба Валерию Герасимову, министру обороны Сергею Шойгу, президенту Владимиру Путину и народу России. Обращение опубликовала в Telegram пресс-служба бизнесмена.

«10 мая 2023 года мы вынуждены передать позиции в населенном пункте Бахмут подразделениям Минобороны и вывести остатки ЧВК «Вагнер» в тыловые лагеря, чтобы зализать раны. Я вывожу подразделения ЧВК «Вагнер» из Бахмута, потому что при отсутствии боеприпасов они обречены на бессмысленную гибель», — говорится в обращении.

Пригожин заявил о выводе ЧВК «Вагнер» из Бахмута 10 мая
Video

По его словам, операция «Бахмутская мясорубка» «отвлекла огромное количество сил противника и дала возможность российской армии занять выгодные рубежи обороны и продолжить наступление».

Пресс-служба Пригожина также опубликовала его видеообращение. В нем он заявил, что ЧВК получала не более 30% от потребностей в снарядах: «Поэтому наши потери были значительно выше, чем должны были быть, но мы шли вперед».

По его словам, сейчас подразделения получают «не более 10%» боеприпасов. «Нести без боеприпасов потери в Бахмуте, бесполезные и неоправданные, мои парни не будут. Поэтому с 10 мая мы выходим из населенного пункта Бахмут», — заявил бизнесмен.

В Кремле обращение Пригожина комментировать не стали. «Разумеется, мы видели его в средствах массовой информации. Но я не могу это комментировать, потому что это касается хода специальной военной операции», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Ранее Пригожин сообщал, что около 90% Артемовска (Бахмута) контролируется российскими силами. По его словам, бои за город ведутся с российской стороны только подразделениями «Вагнера». Российские штурмовые отряды взяли под контроль два квартала на западе Артемовска, сообщало Минобороны в сводке от 4 мая.

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Виктория Полякова Виктория Полякова
ЧВК Вагнер Артёмовск (Бахмут) Евгений Пригожин Минобороны боеприпасы Сергей Шойгу Валерий Герасимов Украина Военная операция на Украине
Евгений Пригожин фото

Евгений Пригожин

бизнесмен, владелец группы «Конкорд» и ЧВК «Вагнер»

1 июня 1961 года
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Сергей Шойгу

политик, министр обороны России

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