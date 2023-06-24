В Липецкой области начали разрушать дороги для остановки проезда техники
В Липецкой области на некоторых участках дорог повредили дорожное полотно, чтобы остановить проезд техники, сообщается в телеграм-канале региональных властей со ссылкой на оперштаб.
«Приостановлено движение по части дорог регионального значения. На ряде участков дорожное полотно намеренно повреждено — перекопано экскаваторами. Радикальные меры приняты для полной остановки проезда техники по трассам», — говорится в сообщении ведомства.
Власти пообещали восстановить дороги, «как только позволит ситуация».
Ранее губернатор области Игорь Артамонов сообщил, что в области замечено передвижение техники ЧВК «Вагнер», против главы которой, Евгения Пригожина, возбудили уголовное дело по ст. 279 УК («Вооруженный мятеж»). Максимальное наказание по ней — 20 лет лишения свободы.
Вечером 23 июня Пригожин заявил о ракетном ударе со стороны Минобороны по тыловым лагерям ЧВК и гибели некоторых бойцов. Военное ведомство опровергло эту информацию и назвало ее провокацией. Утром 24 июня Пригожин заявил, что ЧВК блокировала Ростов и намерена «идти» в столицу.
Президент Владимир Путин назвал происходящее предательством и пообещал, что организаторы «мятежа» ответят за него. Также он сказал, что сделает все для обеспечения безопасности россиян.
Власти Краснинского района на границе с Тульской областью сообщили, что будет ограничено движение автобусов из-за движения военной техники. В Липецк перекрыли въезды со стороны северных городов Чаплыгин и Лебедянь.
Жителей Липецкой области попросили не покидать дома «без острой необходимости», не совершать поездки на личном или общественном транспорте. В регионе действуют ограничения на проезд по трассе М-4 «Дон», которая ведет из Ростова-на-Дону в Москву.
В Воронежской области, которая находится между Липецкой и Ростовской по трассе, введен режим контртеррористической операции (КТО). Автобусные рейсы из Липецкой в Воронежскую область отменены, кроме того, ограничено автобусное сообщение регионом и Тулой и Москвой. В столице и Подмосковье также действует режим КТО.