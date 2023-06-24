В Липецкой области начали разрушать дороги для остановки проезда техники

Некоторые дороги в регионе перекопали экскаваторами, чтобы остановить передвижение военной техники. Ранее липецкий губернатор заявил о технике ЧВК «Вагнер» в области

В Липецкой области на некоторых участках дорог повредили дорожное полотно, чтобы остановить проезд техники, сообщается в телеграм-канале региональных властей со ссылкой на оперштаб.

«Приостановлено движение по части дорог регионального значения. На ряде участков дорожное полотно намеренно повреждено — перекопано экскаваторами. Радикальные меры приняты для полной остановки проезда техники по трассам», — говорится в сообщении ведомства.

Власти пообещали восстановить дороги, «как только позволит ситуация».

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Ранее губернатор области Игорь Артамонов сообщил, что в области замечено передвижение техники ЧВК «Вагнер», против главы которой, Евгения Пригожина, возбудили уголовное дело по ст. 279 УК («Вооруженный мятеж»). Максимальное наказание по ней — 20 лет лишения свободы.

Вечером 23 июня Пригожин заявил о ракетном ударе со стороны Минобороны по тыловым лагерям ЧВК и гибели некоторых бойцов. Военное ведомство опровергло эту информацию и назвало ее провокацией. Утром 24 июня Пригожин заявил, что ЧВК блокировала Ростов и намерена «идти» в столицу.



Президент Владимир Путин назвал происходящее предательством и пообещал, что организаторы «мятежа» ответят за него. Также он сказал, что сделает все для обеспечения безопасности россиян.