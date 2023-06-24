Власти Липецкой области попросили жителей без нужды не покидать дома

В Липецкой области рекомендовали жителям не покидать свои дома и не пользоваться личным и общественным транспортом. Также в регионе отменили все рейсы в Воронежскую область и проходящие через нее маршруты

Усмань, Липецкая область (Фото: Сергей Фомин / Global Look Press)

Правительство Липецкой области обратилось к жителям региона с просьбой без острой необходимости не покидать свои дома и не перемещаться по региону.

«Для обеспечения правопорядка и безопасности граждан Липецкой области оперативный штаб региона просит жителей без острой необходимости не покидать свои дома и воздержаться от любых поездок на личном или общественном транспорте», — говорится в телеграм-канале правительства региона.

В сообщении подчеркивается, что ситуация требует понимания «со стороны каждого жителя региона», так как силы правопорядка работают в усиленном режиме.

Кроме того, до особого распоряжения отменены все рейсы в Воронежскую область и проходящие через нее маршруты, возможны отмены и задержки рейсов в направлении Москвы, сообщили РБК в пресс-службе правительства региона.

Ранее в Липецкой области ограничили все въезды на трассу М-4 («Дон» — автомобильная трасса федерального значения, связывающая Москву, Воронеж, Ростов-на-Дону и Краснодар), разрешив только съезд с нее. Водителям рекомендовали заранее выбирать пути объезда.

Утром 24 июня, на фоне действий основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, в Москве, Подмосковье и Воронежской области ввели режим контртеррористической операции.

Пригожин объявил о блокировке Ростова-на Дону и контроле над объектами военной инфраструктуры, а также заявил о планах выдвинуться в Москву. ФСБ завела в отношении Пригожина уголовное дело о призывах к вооруженному мятежу (ст. 279), попросила бойцов частной военной компании не исполнять «преступные приказы» и задержать Пригожина.

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором заявил, что в Ростове-на-Дону «сложная обстановка» — блокирована работа органов гражданского и военного управления. По его словам, власти примут меры для стабилизации ситуации в городе. Президент России назвал происходящее предательством и ударом в спину и пообещал жесткие ответные меры.

На фоне этих событий об отмене массовых мероприятий объявили в регионах, где ввели режим КТО, в Ростове-на-Дону, а также в Тамбовской, Калининградской, Калужской, Тверской и Тульских областях, Томске и Республике Коми.