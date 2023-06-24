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Липецкий губернатор сообщил о движении техники ЧВК «Вагнер» по региону

Губернатор Артамонов: По Липецкой области движется техника ЧВК «Вагнер»
Губернатор утверждает, что ситуация находится под контролем. Местным жителям рекомендовано не покидать дома
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

В Липецкую область вошла техника частной военной компании «Вагнер», сообщил губернатор Игорь Артамонов.

«По территории Липецкой области передвигается техника ЧВК «Вагнер». Правоохранительные органы и власти, в том числе в муниципалитетах, принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности населения. Ситуация находится под контролем», — сообщил губернатор.

Ранее днем 24 июня правительство Липецкой области обратилось к жителям региона с просьбой без острой необходимости не покидать свои дома и не перемещаться по региону. Меры приняты «для обеспечения правопорядка и безопасности», заявили власти.

Кроме того, до особого распоряжения отменены все рейсы в Воронежскую область и проходящие через нее маршруты, возможны отмены и задержки рейсов в направлении Москвы, сообщили РБК в пресс-службе правительства региона.

Артамонов в своем сообщении напомнил об этих ограничениях и попросил их соблюдать. «Понимаю все неудобства, но убедительно прошу помочь нам и последовать этим рекомендациям», — написал он.

Материал дополняется.

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