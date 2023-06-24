Губернатор Артамонов: трассу «Дон» перекрыли на границе Липецкой и Воронежской областей

Трассу «Дон» перекрыли на границе Липецкой и Воронежской областей

Движение по трассе М-4 «Дон» перекрыто на границе Липецкой и Воронежской области, в результате «ожидаемо» образовался затор, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«В Хлевенском районе мы быстро развернули оперативный штаб, организовали подвоз воды и питания к месту перекрытия. Водителей заранее оповещают об ограничении движения и просят покинуть трассу», — написал он.

МЧС и полиция работают «четко и слажено», отметил губернатор. По его словам, на 6:00 затор сократился с трех километров до одного.

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