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Трассу «Дон» перекрыли на границе Липецкой и Воронежской областей
Губернатор Артамонов: трассу «Дон» перекрыли на границе Липецкой и Воронежской областей
Движение по трассе М-4 «Дон» перекрыто на границе Липецкой и Воронежской области, в результате «ожидаемо» образовался затор, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
«В Хлевенском районе мы быстро развернули оперативный штаб, организовали подвоз воды и питания к месту перекрытия. Водителей заранее оповещают об ограничении движения и просят покинуть трассу», — написал он.
МЧС и полиция работают «четко и слажено», отметил губернатор. По его словам, на 6:00 затор сократился с трех километров до одного.
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