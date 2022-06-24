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Война санкций ,  
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Алиханов заявил, что рассчитывает на поправки в закон ЕС о транзите

По словам главы региона, власти рассчитывают на скорое принятие ЕС поправок в предудыщие пакеты санкций, исключающие ограничения на транзит в Калининградскую область
Антон Алиханов
Антон Алиханов (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Власти Калининградской области рассчитывают, что им совместно с МИД России удастся добиться, чтобы Евросоюз внес поправки в свои пакеты санкций против России и исключил из них ограничения на транзит в регион грузов из других субъектов России. Об этом журналистам сообщил глава региона Антон Алиханов, передает ТАСС.

«Сейчас я надеюсь, что с помощью Министерства иностранных дел [России] мы добьемся того, что будет принято одно из решений: либо поправки будут внесены в первые четыре пакета [санкций], либо поправка в пятом пакете будет распространена на предыдущие четыре, либо будут даны новые разъяснения литовцам для того, чтобы они не применяли ограничения первых четырех пакетов на калининградский транзит», — сказал глава региона.

При этом, по его словам, о возможных сроках принятия таких решений говорить сложно. «Евробюрократы такие же бюрократы, как и все остальные. Судя по всему, они не очень внимательно читают свои документы. Слово transfer в их документах подразумевает — и это следует из логики текста — передачу, то есть бартерные сделки или безвозмездную передачу товаров, имея в виду ограничение взаимной торговли и обмена товарами между европейскими государствами и Россией, не имея в виду никакой транзит», — заключил глава региона.

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Фото:Виталий Невар / ТАСС

Литовские железные дороги с 18 июня прекратили транзитные поставки в Калининградскую область, а также вывоз из нее большого перечня товаров, которые попадают под санкции ЕС. Это продукты из железа, стали и некоторых других металлов, удобрения, лес, изделия из дерева, стеклотары, цемента и др. Полный список товаров состоит из 66 страниц. Вильнюс не исключил, что он может расшириться. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис пояснил, что страна исполняет европейские санкции, вступившие в силу с 17 июня, это делается после консультаций с ЕК.

Алиханов обвинил Литву и ЕС в нарушении международных обязательств и заявил, что соседнюю страну ждут последствия. Российский МИД выразил протест и пообещал «практический», а не дипломатический ответ. В Кремле заявили, что Россия рассматривает различные варианты мер. «Обсуждаются конкретные меры, мы об этом говорили, разумеется. Мы убеждены, что эти незаконные санкции в данной ситуации абсолютно неприменимы», — говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В то же время глава европейской дипломатии Жозеп Боррель исключал транзитную блокаду Калининградской области, а Литва, по его словам, действовала строго в соответствии с санкциями Евросоюза. Он также отметил, что Европейская служба внешних связей пересмотрит директивы о санкционных мерах. «Чтобы уточнить, что мы не хотим блокировать движение между Калининградом и Россией, а только предотвратить обход санкций», — заявил Боррель.

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Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Антон Алиханов Калининградская область транзит Литва Евросоюз санкции

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КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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