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Война санкций ,  
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Песков заявил о «различных» вариантах ответа Литве из-за Калининграда

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Россия рассматривает различные варианты мер в ответ на ограничения Литвы по транзиту в Калининград, сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Обсуждаются конкретные меры, мы об этом говорили, разумеется. Мы убеждены, что эти незаконные санкции в данной ситуации абсолютно неприменимы», — сказал он.

По словам Пескова, применение санкций против Калининграда противоречит «основополагающим документам».

«Меры готовятся. После того, как мы внимательно все взвесим, уже будем о чем-то говорить», — сказал представитель Кремля.

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Ранее официальный представитель МИДа Мария Захарова сообщила на брифинге, что ответные меры на ограничения транзита в Калининград будут лежать «в практической плоскости».

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Дмитрий Песков Литва Калининград

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КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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