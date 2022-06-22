Литва назвала условие для расширения транзитных ограничений Калининграда

Литва готова к ответным мерам России, в том числе к возможному отключению от региональной системы электросетей, заявил президент республики Гитанас Науседа

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

Литва расширит список товарных ограничений по транзиту между Калининградской областью и остальной Россией при расширении санкций Европейского союза, заявил президент республики Гитанас Науседа, передает Reuters.

Он также заявил, что Литва готова к ответным мерам со стороны России, в том числе к возможному отключению Литвы от региональной энергосистемы.

«Мы готовы к недружественным действиям со стороны России, таким как отключение от системы БРЭЛЛ и другим», — сказал Науседа.

БРЭЛЛ — система интеграции электросетей Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы. На фоне ухудшения отношений России и Запада страны Прибалтики заявляли о планах выйти из нее.

При этом Науседа сообщил, что не ожидает военного противостояния с Россией. «Я не верю, что Россия бросит нам вызов в военном плане, потому что мы член НАТО», — считает он.

Литва объявила о запрете с 18 июня на транзит между Калининградской областью и остальной частью России подсанкционных товаров, в том числе древесины, металлов, цемента и другой продукции. МИД России выразил протест Вильнюсу и потребовал немедленно снять ограничения.

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Глава Калининградской области Антон Алиханов назвал запрет транзита подсанкционных товаров нарушением международным обязательств и Литвы, и ЕС, заявив, что соседнюю страну ждут последствия. При этом он сказал, что жителей региона не ожидает дефицит товаров, поскольку попавшую под ограничения продукцию можно поставлять по морю.

МИД Литвы, комментируя претензии Москвы, заявлял, что соблюдает санкции Евросоюза и не вводит никаких односторонних ограничений. Там также заявили, что транзит товаров, которые не попадают под санкции ЕС, продолжается.

В Совете Федерации действия Литвы назвали «блокадой» Калининградской области и пообещали «жесткие» ответные меры, а в МИД России сказали, что они будут носить «практический», а не дипломатический характер.

Санкции ЕС, затронувшие импорт из России древесины, стали и железа, цемента и других товаров, были введены весной после начала военной операции на Украине.