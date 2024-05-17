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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о взятии 12 населенных пунктов в Харьковской области

Российские войска взяли под контроль 12 населенных пунктов Харьковской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Подразделения группировки российских войск «Север» за неделю взяли под контроль 12 населенных пунктов в Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны России в своем телеграм-канале.

Как заявило ведомство, российские военные заняли Борисовку, Бугроватку, Гатище, Глубокое, Красное, Лукьянцы, Мороховец, Огурцово, Олейниково, Плетеневку, Пыльную и Стрелечье. Войска «продолжают продвижение в глубину обороны противника», добавило Минобороны.

Кроме того, за неделю военные нанесли поражение живой силе и технике пяти бригад ВСУ, четырех бригад территориальной обороны и 15-го пограничного отряда Украины в районах населенных пунктов Веселое, Волчанск, Дергачи, Нескучное, Красное и Липцы Харьковской области.

Российские подразделения также отразили 21 контратаку штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Глубокое, Тихое и Старица Харьковской области.

Заявление Путина о планах России по Харькову. Видео
Политика

Украинский президент Владимир Зеленский 10 мая заявил о начале российского наступления в Харьковской области. Позже руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил о нехватке сил на фоне попыток предотвратить продвижение российских сил в Харьковской области. Зеленский 16 мая предупредил, что Украина рискует потерять Харьков.

Президент России Владимир Путин 17 мая заявил, что у российской стороны нет планов взятия Харькова. Наступление на харьковском направлении он объяснил намерением создать санитарную зону в ответ на обстрелы российских приграничных регионов, в том числе Белгорода. Российские войска добиваются результатов на этом направлении, каждый день продвигаясь «строго по плану», добавил он.

Минобороны сообщило о взятии 12 населенных пунктов в Харьковской области
Минобороны сообщило о взятии 12 населенных пунктов в Харьковской области

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Владимир Путин

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