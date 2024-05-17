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Военная операция на Украине ,  
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Главком ВСУ предупредил о тяжелых боях под Харьковом

Главком ВСУ Сырский предупредил о тяжелых боях под Харьковом
Сюжет
Военная операция на Украине
Оборона ВСУ не прорвана, но впереди «будут тяжелые бои», заявил главком Сырский. По его словам, на харьковском направлении зона активных боевых действий увеличилась почти на 70 км. Минобороны России заявляло об улучшении позиций
Фото: Валентин Огиренко / Reuters
Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Россия начала наступление после того, как зафиксировала переброску украинских войск, написал главком вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский в своем телеграм-канале.

По его словам, оборона ВСУ не прорвана, но «впереди будут тяжелые бои». Сырский добавил, что зона активных боевых действий на харьковском направлении расширилась почти на 70 км.

10 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил о российском наступлении в Харьковской области. В этот день вышли из строя терминалы Starlink, которые ВСУ используют для связи на поле боя, писала The Washington Post. Из региона эвакуировали более 4 тыс. человек. Зеленский отмечал, что в сложившейся ситуации «есть вина всего мира».

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На фоне продвижения российских войск был снят с должности командующий оперативно-тактической группировкой войск «Харьков» ВСУ бригадный генерал Юрий Галушкин. На его место назначили замначальника Генштаба по подготовке военных Михаила Драпатого.

Минобороны России отчитывалось об улучшении тактических позиций на этом направлении и установлении контроля над рядом населенных пунктов. По словам секретаря Совбеза Серея Шойгу, российское наступление идет на всех направлениях «довольно неплохо». Он уточнил, что в этих целях были созданы резервы «и по людям, и по технике, и по боеприпасам».

Главком ВСУ предупредил о тяжелых боях под Харьковом
Главком ВСУ предупредил о тяжелых боях под Харьковом

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Россия Украина Александр Сырский ВСУ наступление

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