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Военная операция на Украине ,  
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WP сообщила о выходе из строя Starlink в день наступления на Харьков

WP: Starlink ВСУ вышли из строя в день наступления на Харьковскую область
Сюжет
Военная операция на Украине
Начало наступления российских военных в Харьковской области застало врасплох ВСУ, так как в тот день терминалы Starlink, которые ВСУ применяют на линии фронта для связи, вышли из строя, пишет The Washington Post
Фото: Нина Ляшонок / Global Look Press
Фото: Нина Ляшонок / Global Look Press

Наступление России в Харьковской области застало врасплох украинских военных: в день, когда российские войска начали наступать, терминалы Starlink, которые ВСУ применяют на линии фронта для связи, вышли из строя впервые с начала военных действий в феврале 2022 года, пишет газета The Washington Post со ссылкой на украинских солдат.

125-я бригада территориальной обороны, дислоцированная в Харьковской области, использовала разведывательные дроны, чтобы следить за подготовкой российского наступления. Однако, как пишет издание, утром 10 мая трансляции с дронов прервались из-за радиоэлектронных помех со стороны России. О том, что российские силы перешли в наступление на харьковском направлении, 10 мая заявил украинский президент Владимир Зеленский.

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Фото:Валентин Огиренко / Reuters

«В какой-то момент мы остались полностью слепы», — сказал командир подразделения дронов 125-й бригады с позывным Артист. «Это была самая большая проблема: мы не видели, как они двигались, работали только по радио или по телефонам, где они еще работали», — рассказал он.

Украинские военные также сообщили о проблемах с возведением оборонительных сооружений. По их словам, каждый раз, когда дислоцированные на этом направлении войска пытались возвести линию укреплений, российские силы с помощью своих разведывательных беспилотников отслеживали их и открывали огонь по ним. Артист рассказал, что солдатам приходилось копать лопатами по ночам. «Так как почва здесь очень твердая, [нужны] машины, которые могут прорыть все это, и машины, которые могут установить бетонные укрепления», — пояснил военнослужащий.

Накануне Зеленский попросил у США еще два зенитно-ракетных комплекса Patriot для отражения атак в регионе. Украинский лидер считает, что в сложившейся на этом направлении ситуации есть «вина всего мира». Госсекретарь США Энтони Блинкен не исключил размещения комплексов Patriot в Харькове.

Секретарь Совета безопасности, бывший министр обороны Сергей Шойгу заявил, что на всех направлениях сейчас идет наступление «довольно неплохо». «Я надеюсь на то, что и дальше будет такое движение. Созданы для этого определенные резервы: и по людям, и по технике, и по боеприпасам», — сказал Шойгу.

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Теги
Елена Чернышова
Starlink ВСУ наступление Харьковская область

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