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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский увидел вину «всего мира» в наступлении России под Харьковом

Владимир Зеленский: в сложившейся под Харьковом ситуации есть вина всего мира
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Валентин Огиренко / Reuters
Фото: Валентин Огиренко / Reuters

В сложившейся в Харьковской области ситуации, где ведут наступление российские войска, есть «вина всего мира», заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC.

Во время визита украинского лидера в госпиталь в Харькове, где он встретился с раненными военными и вручил им медали, журналист ABC News спросил у него, виноваты ли США в том, что происходит в регионе.

«Это вина всего мира», — ответил Зеленский. По его словам, у российских войск появилась возможность захватить регион, но «теперь мир может помочь».

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Фото:Valentyn Ogirenko / Reuters

13 мая Минобороны России заявило об улучшении позиций своих войск в Харьковской области и о взятии нескольких населенных пунктов в регионе. Зеленский говорил, что в Харьковской области часть сел вблизи российской границы, ранее находившихся в серой зоне, оказалась в зоне боевых действий. Из приграничных районов области началась эвакуация.

The Times писала со ссылкой на украинских военнослужащих, что следующие несколько недель станут для Украины решающими. Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев заявил о критическом моменте боевых действий и пообещал не оставить Украину без помощи. Он признал, что задержка с предоставлением военной помощи из-за долгого согласования пакета на сумму $60 млрд «сделала Украину более уязвимой».

Российские власти осуждают поставки военной помощи Киеву и заявляют, что это не изменит исхода конфликта, а затянет его.

Зеленский увидел вину «всего мира» в наступлении России под Харьковом
Зеленский увидел вину «всего мира» в наступлении России под Харьковом

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Владимир Зеленский Украина Харьковская область США
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года

Недвижимость

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