Зеленский увидел вину «всего мира» в наступлении России под Харьковом
В сложившейся в Харьковской области ситуации, где ведут наступление российские войска, есть «вина всего мира», заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC.
Во время визита украинского лидера в госпиталь в Харькове, где он встретился с раненными военными и вручил им медали, журналист ABC News спросил у него, виноваты ли США в том, что происходит в регионе.
«Это вина всего мира», — ответил Зеленский. По его словам, у российских войск появилась возможность захватить регион, но «теперь мир может помочь».
13 мая Минобороны России заявило об улучшении позиций своих войск в Харьковской области и о взятии нескольких населенных пунктов в регионе. Зеленский говорил, что в Харьковской области часть сел вблизи российской границы, ранее находившихся в серой зоне, оказалась в зоне боевых действий. Из приграничных районов области началась эвакуация.
The Times писала со ссылкой на украинских военнослужащих, что следующие несколько недель станут для Украины решающими. Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев заявил о критическом моменте боевых действий и пообещал не оставить Украину без помощи. Он признал, что задержка с предоставлением военной помощи из-за долгого согласования пакета на сумму $60 млрд «сделала Украину более уязвимой».
Российские власти осуждают поставки военной помощи Киеву и заявляют, что это не изменит исхода конфликта, а затянет его.
Видеокадры с задержанием человека, стрелявшего в премьер-министра Словакии
Полное видео со встречи Путина с командующими войсками военных округов
Минобороны сообщило о взятии Работино
Raiffeisen получил предупреждение от Минфина США из-за сделок с Россией
Зеленский отложил все международные поездки из-за сложной ситуации на фронте
Президент Чехии призвал остановить боевые действия на Украине и начать переговоры
Мишустин провел первое заседание правительства в обновленном составе. Видео
Севастопольцев предупредили о рассыпанных по городу суббоеприпасах ATACMS
«Пиратские» фильмы вернулись в прокат российских кинотеатров
Льготная ипотека на вторичное жилье: кто сможет ею воспользоваться
«Сургутнефтегаз» предложил одну из самых высоких дивдоходностей. Сколько заплатит компания
На Сахалине нашли капсулу времени. Фото
Генерал Лапин получил новое назначение
Инвесторам придется проходить еще одно тестирование. Предложение ЦБ
Баффет вложил $6,7 млрд в загадочную компанию. Что это за бизнес?