 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

NYT узнала о призыве Блинкена разрешить Украине наносить удары по России

NYT: Блинкен призывает разрешить Украине наносить удары по России оружием США
Сюжет
Военная операция на Украине
С призывом отменить запрет на удары американским оружием по России неоднократно обращался Зеленский. Источники NYT рассказали, что после начала наступления ВС России под Харьковом снятие запрета начал лоббировать Блинкен
Фото: Валентин Огиренко / Reuters
Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Госдепартамент США во главе с Энтони Блинкеном настаивает на ослаблении запрета, из-за которого украинские силы не могут наносить удары по территории России (за исключением новых регионов) оружием из Соединенных Штатов, рассказали источники The New York Times (NYT).

По их данным, предложение все еще на стадии формирования и пока не было официально представлено президенту Джо Байдену, но уже активно продвигается на фоне усиления давления из-за российского наступления в Харьковской области.

NYT напоминает, что Великобритания, обычно идущая в ногу с Вашингтоном в военной стратегии, уже сняла собственные ограничения в вопросе применения ракет Storm Shadow по российским территориям. За отказ от аналогичного запрета со стороны США также выступает экс-замгоссекретаря Виктория Нуланд. «Я думаю, что если атаки происходят прямо из-за границы в России, то эти базы должны быть честной добычей», — заявила она интервью телеканалу ABC 19 мая.

Кроме того, пишет NYT, недавние слова главы Пентагона Ллойда Остина, что в вопросе применения американского оружия на территории России могут быть сделаны исключения, считаются «еще одним намеком на перемены».

Зеленский в Нормандии попросит участия НАТО в защите неба Украины
Политика
Владимир Зеленский

В мае Украина обратилась к администрации Байдена с просьбой снять ограничения на использование поставленного Вашингтоном оружия для ударов по военным объектам на территории России, писала The Wall Street Journal. Перед этим The Telegraph писала, что украинская делегация летала в Вашингтон, чтобы попросить разрешения на запуск американских ракет по целям на территории России.

Президент страны Владимир Зеленский говорил позднее, что Запад не дает своего согласия на использование поставляемого им оружия для ударов по России. Украина никогда не нарушала этот запрет, чтобы не «подвергать риску весь объем вооружений», который ей предоставляют, подчеркивал он. При этом российское Минобороны ранее неоднократно сообщало об атаках западным оружием российских приграничных регионов, в том числе снарядами чешской РСЗО RM-70 Vampire, авиационными бомбами Hammer французского производства и противорадиолокационными ракетами HARM производства США.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что обращение Зеленского к западным партнерам представляет собой истерику на фоне тяжелого положения ВСУ. По его мнению, в Киеве «растет понимание» невозможности изменить динамику на фронте, несмотря на поставки военной помощи.

NYT узнала о призыве Блинкена разрешить Украине наносить удары по России
NYT узнала о призыве Блинкена разрешить Украине наносить удары по России

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Туризм

Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма

СберПро Медиа Промышленность

Рекордная цена:  как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса

СберПро Медиа Транспорт

В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире

СберПро Медиа Интересное

Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях

СберПро Медиа Интересное

Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы

СберПро Медиа Промышленность

Барометр отрасли: химическая промышленность

СберПро Медиа Финансы

Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API

СберПро Медиа Интересное

Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации  в команде

СберПро Медиа Промышленность

Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии

СберПро Медиа Интересное

Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
американское оружие США Госдепартамент США Энтони Блинкен Военная операция на Украине
Материалы по теме
Антонов оценил призывы разрешить ВСУ удары по России западным оружием
Политика
Конгрессмены попросили Пентагон разрешить ВСУ атаки оружием США по России
Политика
Глава СНБО призвал снять запрет США на применение оружия
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 24 мая
EUR ЦБ: 97,88 (-0,02) Инвестиции, 16:31 Курс доллара на 24 мая
USD ЦБ: 90,25 (+0,06) Инвестиции, 16:31
В Истре задержали организатора сгоревшего нелегального хостела Общество, 16:38
Надаль сыграет со Зверевым в первом круге «Ролан Гаррос» Спорт, 16:32
Половина российских студентов-айтишников бросили учебу в вузе Технологии и медиа, 16:32
СК попросил отпустить генерала Попова под домашний арест Политика, 16:31
Путин подарил королю Бахрейна длинную версию Аurus Политика, 16:29
Замглавы Генштаба арестовали за взятку от гендиректора телефонного завода Политика, 16:28
Потанин предложил увеличить налог на прибыль вместо единоразовых платежей Бизнес, 16:22
Стоицизм: как быть эффективнее в изменчивом мире
Подробнее
Суд приговорил бармена к 25 годам лишения свободы за диверсии и госизмену Общество, 16:16
Генпрокурор заявил о недостаточно объективной системе учета иностранцев Политика, 16:07
Помощник президента назвал главного гостя на ПМЭФ Политика, 16:06
ЗАЭС потеряла соединение с единственной оставшейся внешней ЛЭП Политика, 15:58
Кремль раскрыл, кто должен определить легитимность Зеленского Политика, 15:57
Адвокат сообщил о завершении перехода «Макфы» под контроль государства Бизнес, 15:54
Примите вызов: какие проблемы решают промышленные компании Тренды, 15:51