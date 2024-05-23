NYT узнала о призыве Блинкена разрешить Украине наносить удары по России

С призывом отменить запрет на удары американским оружием по России неоднократно обращался Зеленский. Источники NYT рассказали, что после начала наступления ВС России под Харьковом снятие запрета начал лоббировать Блинкен

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Госдепартамент США во главе с Энтони Блинкеном настаивает на ослаблении запрета, из-за которого украинские силы не могут наносить удары по территории России (за исключением новых регионов) оружием из Соединенных Штатов, рассказали источники The New York Times (NYT).

По их данным, предложение все еще на стадии формирования и пока не было официально представлено президенту Джо Байдену, но уже активно продвигается на фоне усиления давления из-за российского наступления в Харьковской области.

NYT напоминает, что Великобритания, обычно идущая в ногу с Вашингтоном в военной стратегии, уже сняла собственные ограничения в вопросе применения ракет Storm Shadow по российским территориям. За отказ от аналогичного запрета со стороны США также выступает экс-замгоссекретаря Виктория Нуланд. «Я думаю, что если атаки происходят прямо из-за границы в России, то эти базы должны быть честной добычей», — заявила она интервью телеканалу ABC 19 мая.

Кроме того, пишет NYT, недавние слова главы Пентагона Ллойда Остина, что в вопросе применения американского оружия на территории России могут быть сделаны исключения, считаются «еще одним намеком на перемены».

В мае Украина обратилась к администрации Байдена с просьбой снять ограничения на использование поставленного Вашингтоном оружия для ударов по военным объектам на территории России, писала The Wall Street Journal. Перед этим The Telegraph писала, что украинская делегация летала в Вашингтон, чтобы попросить разрешения на запуск американских ракет по целям на территории России.

Президент страны Владимир Зеленский говорил позднее, что Запад не дает своего согласия на использование поставляемого им оружия для ударов по России. Украина никогда не нарушала этот запрет, чтобы не «подвергать риску весь объем вооружений», который ей предоставляют, подчеркивал он. При этом российское Минобороны ранее неоднократно сообщало об атаках западным оружием российских приграничных регионов, в том числе снарядами чешской РСЗО RM-70 Vampire, авиационными бомбами Hammer французского производства и противорадиолокационными ракетами HARM производства США.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что обращение Зеленского к западным партнерам представляет собой истерику на фоне тяжелого положения ВСУ. По его мнению, в Киеве «растет понимание» невозможности изменить динамику на фронте, несмотря на поставки военной помощи.