Бортников обвинил разведку Украины в причастности к теракту в «Крокусе»

Заказчики теракта в «Крокусе» хотели испортить отношения стран СНГ, заявил Бортников. Российские власти ранее не раз заявляли об «украинском следе» в атаке, Украина подчеркивала, что не имеет к ней отношения

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Следствие по уголовному делу о теракте в «Крокус Сити Холле» продолжается, но «уже можно с уверенностью сказать», что Главное управление разведки Минобороны Украины имеет «непосредственное отношение» к нападению, заявил журналистам глава ФСБ Александр Бортников, передает ТАСС.

Подробностей директор ФСБ не привел. Он заявил, что одной из целей заказчиков теракта было нанесение ущерба отношениям стран СНГ «с использованием религиозного и национального факторов». «Наши геополитические оппоненты рассчитывают разрушить уникальный межэтнический и межконфессиональный баланс, сложившийся за длительный период сосуществования наших народов», — считает Бортников. В начале мая глава ФСБ говорил, что основной организатор находится за границей, не уточнив, где именно.

Российские власти не впервые заявляют о причастности Украины к теракту. В частности, Бортников заявлял, что теракт нужен был Киеву и западным спецслужбам, «чтобы раскачать ситуацию, создать панику в обществе в России». Генеральный прокурор Игорь Краснов и глава МИДа Сергей Лавров называли очевидным «украинский след» в атаке, об этом же заявлял экс-глава Минобороны, секретарь Совбеза Сергей Шойгу. По словам президента Владимира Путина, непосредственные исполнители теракта планировали пересечь границу с Украиной, где для них готовили «окно».

Власти Украины не раз подчеркивали, что страна не имеет отношения к нападению на концертный зал. Причастность Киева отвергали и страны «Группы семи»: США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция и Япония. Французский президент Эмманюэль Макрон назвал угрожающими заявления российской стороны.

Ответственность за атаку взяла на себя ветвь запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» — ИГИЛ-Х (афганская структура ИГ, также называется «Вилаят Хорасан»). Советник американского президента Джо Байдена Джейк Салливан заявил, что Россия знает, что в ней виновно ИГ, и напомнил, что Вашингтон предупреждал Москву о готовящемся теракте. Бортников говорил, что переданные США данные носили общий характер, российские спецслужбы «реагировали на эту информацию и принимали соответствующие меры».

Путин подтвердил причастность «радикальных исламистов» к теракту, но добавил, что нападение было выгодно тем, «кто воюет с нами с 2014 года».

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. В здание ворвались вооруженные люди, открыли стрельбу из автоматического оружия по посетителям концерта группы «Пикник» и подожгли ТЦ. Погибли более 140 человек, среди них шестеро детей, более 550 пострадали. По словам Бортникова, в рамках дела задержаны более 20 человек. Непосредственными исполнителями следствие считает уроженцев Таджикистана Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова.