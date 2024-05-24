 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
0 

Бортников обвинил разведку Украины в причастности к теракту в «Крокусе»

Глава ФСБ Бортников: военная разведка Украины причастна к теракту в «Крокусе»
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Заказчики теракта в «Крокусе» хотели испортить отношения стран СНГ, заявил Бортников. Российские власти ранее не раз заявляли об «украинском следе» в атаке, Украина подчеркивала, что не имеет к ней отношения
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Следствие по уголовному делу о теракте в «Крокус Сити Холле» продолжается, но «уже можно с уверенностью сказать», что Главное управление разведки Минобороны Украины имеет «непосредственное отношение» к нападению, заявил журналистам глава ФСБ Александр Бортников, передает ТАСС.

Подробностей директор ФСБ не привел. Он заявил, что одной из целей заказчиков теракта было нанесение ущерба отношениям стран СНГ «с использованием религиозного и национального факторов». «Наши геополитические оппоненты рассчитывают разрушить уникальный межэтнический и межконфессиональный баланс, сложившийся за длительный период сосуществования наших народов», — считает Бортников. В начале мая глава ФСБ говорил, что основной организатор находится за границей, не уточнив, где именно.

Российские власти не впервые заявляют о причастности Украины к теракту. В частности, Бортников заявлял, что теракт нужен был Киеву и западным спецслужбам, «чтобы раскачать ситуацию, создать панику в обществе в России». Генеральный прокурор Игорь Краснов и глава МИДа Сергей Лавров называли очевидным «украинский след» в атаке, об этом же заявлял экс-глава Минобороны, секретарь Совбеза Сергей Шойгу. По словам президента Владимира Путина, непосредственные исполнители теракта планировали пересечь границу с Украиной, где для них готовили «окно».

Бортников сообщил, где находится главный организатор теракта в «Крокусе»
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Власти Украины не раз подчеркивали, что страна не имеет отношения к нападению на концертный зал. Причастность Киева отвергали и страны «Группы семи»: США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция и Япония. Французский президент Эмманюэль Макрон назвал угрожающими заявления российской стороны.

Ответственность за атаку взяла на себя ветвь запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» — ИГИЛ-Х (афганская структура ИГ, также называется «Вилаят Хорасан»). Советник американского президента Джо Байдена Джейк Салливан заявил, что Россия знает, что в ней виновно ИГ, и напомнил, что Вашингтон предупреждал Москву о готовящемся теракте. Бортников говорил, что переданные США данные носили общий характер, российские спецслужбы «реагировали на эту информацию и принимали соответствующие меры».

Путин подтвердил причастность «радикальных исламистов» к теракту, но добавил, что нападение было выгодно тем, «кто воюет с нами с 2014 года».

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. В здание ворвались вооруженные люди, открыли стрельбу из автоматического оружия по посетителям концерта группы «Пикник» и подожгли ТЦ. Погибли более 140 человек, среди них шестеро детей, более 550 пострадали. По словам Бортникова, в рамках дела задержаны более 20 человек. Непосредственными исполнителями следствие считает уроженцев Таджикистана Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Александр Бортников ФСБ Крокус Сити Холл теракт Украина
Материалы по теме
Исполнители теракта в «Крокусе» не стали обжаловать продление ареста
Общество
Более 20 человек задержали по делу о теракте в «Крокусе»
Политика
Суд продлил арест одному из исполнителей теракта в «Крокусе»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 24 мая
EUR ЦБ: 97,88 (-0,02) Инвестиции, 23 мая, 16:31 Курс доллара на 24 мая
USD ЦБ: 90,25 (+0,06) Инвестиции, 23 мая, 16:31
Суд рассмотрит жалобы на арест генерала Попова Политика, 09:28
Как пошлины на импорт металлов демонстрируют конкурентную слабость США Pro, 09:17
Армения и Азербайджан передали пограничникам охрану участка новой границы Политика, 09:08
Почему компанию топят трудолюбивые сотрудники Pro, 08:46
Более 20 человек задержали по делу о теракте в «Крокусе» Политика, 08:40
«Известия» узнали версию жены Шамарина о причинах его ареста Политика, 08:36
Бортников обвинил разведку Украины в причастности к теракту в «Крокусе» Политика, 08:33
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Суд в Приморье оставил американского военного Блэка под арестом Общество, 08:11
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 08:07
Водителей самокатов предложат штрафовать за телефоны в руках Общество, 08:02
Клубника в России подорожала на 20% из-за весенних заморозков Бизнес, 08:00
Санкционные брокеры вернулись на СПБ Биржу в преддверии IPO «Элемента» Инвестиции, 08:00
В Думе предложили уменьшить рабочие часы в пятницу для женщин Общество, 07:34
Над Крымом сбили три ракеты ATACMS Политика, 07:23