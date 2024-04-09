Советник Байдена счел нонсенсом заявление СК о финансировании терроризма

Россия «знает», что теракт в «Крокусе» осуществили террористы из запрещенной ИГ, заявил советник Байдена. СК ранее заявил, что теракты в России финансировались в том числе через фирму Burisma, связанную с Хантером Байденом

Джейк Салливан (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан назвал «нонсенсом» заявление российского Следственного комитета о том, что для финансирования терактов в России использовались средства, поступавшие в том числе через компанию Burisma, связанную с сыном американского лидера Хантером Байденом. Об этом он заявил на брифинге, трансляцию велБелый дом.

Салливан заявил, что Россия «знает», что теракт в «Крокусе Сити Холле» осуществила ИГ («Исламское государство» признано террористической организацией и запрещено). «Мы предупреждали о готовящейся террористической атаке, все остальное это шум», — сказал советник.

ИГ взяла на себя ответственность за атаку в «Крокусе».

СК ранее объявил о возбуждении дела по ч. 4 ст. 205.1 УК (финансирование терроризма) в отношении высших должностных лиц США и стран НАТО. С просьбой провести проверку в ведомство ранее обратились депутаты Госдумы. Следователи заявили, что проверяют источники и дальнейшее движение средств «в размере нескольких миллионов долларов», причастность конкретных западных чиновников и организаций и связи исполнителей терактов «с иностранными кураторами.

Burisma Holdings — нефтегазовая компания, работающая на Украине. Байден-младший входил в ее совет директоров с 2014 по 2019 год.

Власти России говорили, что в нападении на «Крокус» есть украинский след. СК заявил, что обнаружил переводы денежных средств и криптовалюты с Украине, а в телефоне одного из участников теракта в концертном зале — фотографии лиц в камуфляже с украинским флагом. Комментируя утверждение США о том, что американская сторона предупреждала российскую о возможном теракте, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин отмечал, что «информация была слишком общей».