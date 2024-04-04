Лавров назвал очевидным украинский след в нападении на «Крокус»
Причастность Украины к множеству терактов в России, в том числе в «Крокус Сити Холле», не вызывает сомнений, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.
«Уже сейчас очевидно, об этом говорится в ходе сообщений о том, как идет расследование [теракта в «Крокусе»], что не обошлось без украинского следа», — сказал он (цитата по ТАСС).
Министр отметил, что причастность Украины ко многим другим терактам на территории России также «не вызывает сомнений».
Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта. Согласно последним данным, погибли 145 человек, пострадали свыше 550.
Четверых исполнителей нападения задержали в Брянской области. Президент Владимир Путин сообщил, что они планировали пересечь границу с Украиной, где для них готовили «окно».
Всего по делу арестованы десять человек.
Глава ФСБ Александр Бортников заявил, что теракт готовили радикальные исламисты, однако он был нужен западным спецслужбам и Украине, чтобы создать панику в российском обществе.
Киев и США опровергли причастность Украины к нападению.