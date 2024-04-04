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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Лавров назвал очевидным украинский след в нападении на «Крокус»

Лавров: очевидно, что в теракте в «Крокус Сити Холле» есть украинский след
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Теракт в «Крокус Сити Холле»
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Причастность Украины к множеству терактов в России, в том числе в «Крокус Сити Холле», не вызывает сомнений, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.

«Уже сейчас очевидно, об этом говорится в ходе сообщений о том, как идет расследование [теракта в «Крокусе»], что не обошлось без украинского следа», — сказал он (цитата по ТАСС).

Министр отметил, что причастность Украины ко многим другим терактам на территории России также «не вызывает сомнений».

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта. Согласно последним данным, погибли 145 человек, пострадали свыше 550.

Четверых исполнителей нападения задержали в Брянской области. Президент Владимир Путин сообщил, что они планировали пересечь границу с Украиной, где для них готовили «окно».

Всего по делу арестованы десять человек.

Глава ФСБ Александр Бортников заявил, что теракт готовили радикальные исламисты, однако он был нужен западным спецслужбам и Украине, чтобы создать панику в российском обществе.

Киев и США опровергли причастность Украины к нападению.

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теракт Украина Лавров «Крокус Сити Холл»
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
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