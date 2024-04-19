Краснов назвал очевидным украинский след в теракте в «Крокусе»

В деле о теракте в «Крокус Сити Холле» очевиден украинский след, организаторов и «вдохновителей» произошедшего ждет кара, заявил генеральный прокурор Игорь Краснов на встрече с делегацией из Венесуэлы.

«Безусловно, мы предпринимаем все усилия для установления всех организаторов, спонсоров, идейных вдохновителей этого террористического акта и будем привлекать их к ответственности. Их ждет кара. Но уже сейчас в этом террористическом акте очевиден украинский след», — сказал Краснов (цитата по ТАСС).

Теракт в подмосковном концертном зале он назвал последствием двойных стандартов в борьбе с преступностью.

Ответственность за теракт в «Крокусе» взял на себя филиал «Исламского государства» (признано террористической организацией и запрещено в России) «Вилаят Хорасан».

Президент России Владимир Путин подтвердил причастность «радикальных исламистов» к теракту, но уточнил, что нападение было выгодно тем, «кто воюет с нами с 2014 года». Об этом же говорил и глава ФСБ Александр Бортников. По его словам, западные спецслужбы и Украина были интересантами нападения для создания паники в российском обществе.

Следственный комитет докладывал, что получил данные о подготовке террористов к нападению на «Крокус», которые могут свидетельствовать об их связи со спецслужбами Украины. Следователи выяснили, что исполнители теракта получали деньги и криптовалюту с Украины.

В офисе президента Украины заявили о непричастности к теракту. В Белом доме также заверили, что Украина не имеет к нему отношения.