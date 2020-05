Китай назвал сотрудничество с Россией крепостью от «политического вируса»

Во время пандемии Россия и Китай стали «неприступной крепостью», которую не сломить «политическими вирусами», заявили в МИД КНР. До этого Китай обвиняли в создании коронавируса, а Россию — в занижении числа смертей от заболевания

Ван И (Фото: Lintao Zhang / Getty Images)

Китай и Россия, поддерживая и защищая друг друга от «необоснованных нападок» других стран, стали оплотом против «политического вируса». Об этом заявил глава МИД КНР Ван И, сообщается на сайте ведомства.

«Перед лицом необоснованных нападок и клеветы со стороны отдельных стран, Россия и Китай поддерживают друг друга и выступают в защиту справедливости», — сказал министр.

По его словам, Россия и Китай во время пандемии стали «неприступной крепостью, которую нельзя сломить «политическими вирусами».

«Пока Китай и Россия стоят плечом к плечу и тесно сотрудничают друг с другом, стабильность во всем мире будут надежно защищена, а международная справедливость будет эффективно поддерживаться», — отметил Ван И.

В том, что Китай скрыл данные по коронавирусу, Пекин обвинил США. По мнению американских властей, COVID-19 был искусственно создан в лаборатории в Ухане. О том, что у него есть данные, подтверждающие это, говорил президент США Дональд Трамп. Госсекретарь страны Майк Помпео также заявил о «значительном количестве» доказательств создания вируса в китайской лаборатории.

Помимо этого, Китай обвинили и в том, что он скрыл серьезность самого заболевания. Как писало AP, приуменьшив опасность ситуации с коронавирусом, КНР одновременно нарастила запасы защитных масок и лекарств, увеличив их импорт и сократив вывоз этих товаров из страны.

Власти Китая все обвинения в свой адрес опровергают. Всемирная организация здравоохранения, в свою очередь, заявления США сочла спекулятивными и бездоказательными, после чего Трамп назвал организацию «марионеткой КНР».

Россию же обвинили в занижении числа смертей от коронавируса. В частности, в середине мая соответствующие статьи выпустили газеты The New York Times и The Financial Times. По подсчетам изданий, в России могли остаться незарегистрированными более 70% смертей от заболевания.

Однако тогда же представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что, по данным организации, занижения числа смертей от коронавируса в России нет. По ее словам, методика, которая используется в стране для определения причины смерти и сопутствующих заболеваний, полностью соответствует рекомендациям ВОЗ.

После сообщений NYT и FT в России начали проверку их публикаций по закону о фейках. Министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью РБК заверил, что Россия будет последней из тех, кто хотел бы скрывать правду. «Это не шутки, это жизни людей. И играть ими я считаю возмутительным», — заявил он.

Власти России никогда не манипулировали статистикой, в том числе отражающей число жертв коронавирусной инфекции COVID-19, сказала в ответ на публикации вице-премьер Татьяна Голикова. «В среднем по Российской Федерации уровень летальности от новой коронавирусной инфекции в 7,6 раза ниже [среднемировой], по Москве этот показатель ниже, чем в мире, в 6,8 раза», — сказала она.