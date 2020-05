Представитель ВОЗ в России объяснила доверие к статистике по COVID-19

После публикаций The Financial Tmes и The New York Times представитель ВОЗ Мелита Вуйнович заявила, что Россия не занижает данные о летальности коронавируса. Ее уверенность основана на используемой методике и опыте работы

Мелита Вуйнович (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Уверенность в том, что официальная статистика летальности от коронавируса в России не занижается, основана, во-первых, на многолетнем сотрудничестве России и ВОЗ, сообщила РБК представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович. Во-вторых, методика, которая используется в России для определения непосредственной причины смерти и сопутствующих заболеваний, по словам Вуйнович, полностью соответствует рекомендациям ВОЗ.

Методика основана на МКБ-10 (Международная классификация болезней), которую Россия использует в качестве единого нормативного документа для отчетности в своей системе здравоохранения с 1999 года, говорит Вуйнович. «Если вы посмотрите, как в России устанавливается причина смерти, то увидите, что этот процесс абсолютно соответствует передовой международной практике и рекомендациям ВОЗ. Новые методические рекомендации по удостоверению и кодированию COVID-19 в качестве причины смерти были переданы России больше месяца назад. Если человек был инфицирован SARS-CoV-2 и умер, не значит, что причина смерти — коронавирус, — говорит она. — Нельзя также сказать, что в России есть неопытные люди, общие правила учета практически не менялись с 1999 года».

Сравнительно низкая летальность коронавируса в России, по словам Вуйнович, во многом объясняется немедицинскими мерами, которые были приняты на начальном этапе эпидемии. Ранее вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова заявила, что показатели летальности среди пациентов с SARS-CoV-2 в России более чем в семь раз ниже, чем в среднем по миру.