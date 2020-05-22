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Пандемия коронавируса ,  
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Представитель ВОЗ в России объяснила доверие к статистике по COVID-19

После публикаций The Financial Tmes и The New York Times представитель ВОЗ Мелита Вуйнович заявила, что Россия не занижает данные о летальности коронавируса. Ее уверенность основана на используемой методике и опыте работы
Мелита Вуйнович
Мелита Вуйнович (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Уверенность в том, что официальная статистика летальности от коронавируса в России не занижается, основана, во-первых, на многолетнем сотрудничестве России и ВОЗ, сообщила РБК представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович. Во-вторых, методика, которая используется в России для определения непосредственной причины смерти и сопутствующих заболеваний, по словам Вуйнович, полностью соответствует рекомендациям ВОЗ.

Методика основана на МКБ-10 (Международная классификация болезней), которую Россия использует в качестве единого нормативного документа для отчетности в своей системе здравоохранения с 1999 года, говорит Вуйнович. «Если вы посмотрите, как в России устанавливается причина смерти, то увидите, что этот процесс абсолютно соответствует передовой международной практике и рекомендациям ВОЗ. Новые методические рекомендации по удостоверению и кодированию COVID-19 в качестве причины смерти были переданы России больше месяца назад. Если человек был инфицирован SARS-CoV-2 и умер, не значит, что причина смерти — коронавирус, — говорит она. — Нельзя также сказать, что в России есть неопытные люди, общие правила учета практически не менялись с 1999 года».

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Сравнительно низкая летальность коронавируса в России, по словам Вуйнович, во многом объясняется немедицинскими мерами, которые были приняты на начальном этапе эпидемии. Ранее вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова заявила, что показатели летальности среди пациентов с SARS-CoV-2 в России более чем в семь раз ниже, чем в среднем по миру.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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«Есть страны, которые имеют даже более низкую летальность от коронавируса, чем Россия, так что тут никакой аномалии нет, — объясняет Вуйнович. — Очень многое влияет на летальность. Первое — готовность системы здравоохранения лечить всех, кому нужно лечение. Россия выиграла много времени в феврале-марте, потому что не было большого завоза случаев, а распространение сдерживалось эффективными мерами. И это выигранное время было использовано для того, чтобы увеличить коечный фонд и перепрофилировать больницы, чтобы те смогли принять всех, кому потребуется помощь». Кроме того, обратила внимание Вуйнович, в России проводится масштабное тестирование. «Сейчас, по данным Роспотребнадзора, около 40% обнаруженных случаев — бессимптомные. Это значит, что Россия имеет гораздо лучшую картину того, что происходит», — говорит она.

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Избежать большего количество смертей, по ее словам, также помогли ранняя диагностика пневмонии с помощью компьютерной томографии, изоляция пожилых и изучение всех случаев острых респираторных заболеваний, даже без положительного результата на коронавирус. «Надо сравнивать не между странами (некоторые страны считают умершими от коронавируса всех, у кого была любая пневмония), а анализировать статистику — что позволило предотвратить высокую летальность», — добавляет она.

Статистика заболеваемости и смертей, минуя российский офис ВОЗ, идет напрямую в женевскую штаб-квартиру организации, рассказала Вуйнович: «Эта большая и сложная система была установлена в 2005 году. В каждой стране есть учреждение, круглосуточно работающее с центром ВОЗ в Женеве (International Health Regulations National Focal Point). В России функции такого учреждения выполняет Роспотребнадзор. Любые вспышки заболеваемости, даже незначительные, — все проходят через эту систему. Каждый вечер все страны — члены ВОЗ информируют Женеву об эпидемиологической ситуации у себя». Кроме того, по ее словам, в совещаниях с ВОЗ принимают участие российский министр здравоохранения Михаил Мурашко и его заместители. «Поэтому мы, ВОЗ, не имеем претензий к той статистике, которую предоставляет Россия», — резюмирует она.

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Фото: Александр Земляниченко / AP

12 мая газеты The New York Times и The Financial Times опубликовали статьи, где сообщалось, что официальная статистика летальности коронавируса в России может быть заниженной. По их подсчетам, в России могли остаться незарегистрированными более 70% смертей от коронавируса. В тот же день Мелита Вуйнович заявила, что, по данным ВОЗ, фактов сознательного занижения данных о летальности коронавируса в России нет.

Роскомнадзор начал проверку этих публикаций по закону о фейках. Глава российского МИДа Сергей Лавров в интервью РБК заверил, что российские власти будут последними из тех, кто хотел бы скрывать правду. «Это не шутки, это — жизни людей. И играть ими я считаю возмутительным», — сказал он.

Автор: Александр Атасунцев
Теги: коронавирус, эпидемия, ВОЗ
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